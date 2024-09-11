Гарначо лайкнул слова Роналду с критикой тен Хага и затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной

Алехандро Гарначо снова поставил лайк под сообщением с критикой Эрика тен Хага.

Ранее экс-форвард манкунианцев Криштиану Роналду заявил , что тренер такой команды не имеет права говорить, что борьбы за победу в АПЛ или Лиге чемпионов не будет.

Talksport передает, что инсайдер Фабрицио Романо выложил эти слова на своей странице, а вингер «Манчестер Юнайтед » лайкнул его сообщение, после чего убрал отметку.

Футболист сборной Аргентины уже попадал в схожую скандальную ситуацию минувшей весной. Тогда он положительно оценил публикации, в которых критиковались решения тен Хага , но затем убрал лайки. Главный тренер «МЮ» впоследствии сообщил прессе, что Гарначо извинился, и отметил, что тому «предстоит многому научиться».