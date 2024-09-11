Гарначо лайкнул слова Роналду с критикой тен Хага и затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной
Алехандро Гарначо снова поставил лайк под сообщением с критикой Эрика тен Хага.
Ранее экс-форвард манкунианцев Криштиану Роналду заявил, что тренер такой команды не имеет права говорить, что борьбы за победу в АПЛ или Лиге чемпионов не будет.
Talksport передает, что инсайдер Фабрицио Романо выложил эти слова на своей странице, а вингер «Манчестер Юнайтед» лайкнул его сообщение, после чего убрал отметку.
Футболист сборной Аргентины уже попадал в схожую скандальную ситуацию минувшей весной. Тогда он положительно оценил публикации, в которых критиковались решения тен Хага, но затем убрал лайки. Главный тренер «МЮ» впоследствии сообщил прессе, что Гарначо извинился, и отметил, что тому «предстоит многому научиться».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
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