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  • ЦСКА перенес переговоры с Глебовым на зиму из-за финансовых ограничений. Хавбеком интересовались и «Спартак» с «Динамо» («Мутко против»)
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ЦСКА перенес переговоры с Глебовым на зиму из-за финансовых ограничений. Хавбеком интересовались и «Спартак» с «Динамо» («Мутко против»)

Данил Глебов был интересен «Спартаку», ЦСКА и «Динамо», но остается в «Ростове».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в последние дни к покупке 24-летнего хавбека ближе всего были армейцы.

Однако в связи с финансовыми ограничениями ЦСКА был вынужден перенести переговоры с Глебовым на зиму и сосредоточиться на трансфере нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

Таким образом, минимум до января 24-летний хавбек, на которого также претендовали «Спартак» и «Динамо», остается в «Ростове».

Подробная статистика Глебова – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoСпартак
logoЦСКА
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoДинамо Москва
logoДанил Глебов
деньги
logoСауль Гуарирапа
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