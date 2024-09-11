ЦСКА перенес переговоры с Глебовым на зиму из-за финансовых ограничений. Хавбеком интересовались и «Спартак» с «Динамо» («Мутко против»)

Данил Глебов был интересен «Спартаку», ЦСКА и «Динамо», но остается в «Ростове».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в последние дни к покупке 24-летнего хавбека ближе всего были армейцы.

Однако в связи с финансовыми ограничениями ЦСКА был вынужден перенести переговоры с Глебовым на зиму и сосредоточиться на трансфере нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы .

Таким образом, минимум до января 24-летний хавбек, на которого также претендовали «Спартак» и «Динамо», остается в «Ростове».

Подробная статистика Глебова – здесь .