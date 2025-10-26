Фомин перед «Зенитом»: «Не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой. У нас хорошая команда, сильные футболисты»

Даниил Фомин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Зенитом».

Игра 13-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

— Видите шансы «Динамо» набрать очки по итогам ближайшего матча с «Зенитом»?

— Хорошие. А почему мы не можем это сделать?

— Там вы не будете играть. Это разве не проблема?

— Вообще нет. Я уверен, что команда будет хорошо готова к этому матчу. Конечно, обидно, что мне не удастся сыграть из-за дисквалификации. Но у нас хорошая команда, сильные футболисты, поэтому не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой «Зениту», – сказал капитан «Динамо ».