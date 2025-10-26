  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фомин перед «Зенитом»: «Не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой. У нас хорошая команда, сильные футболисты»
0

Фомин перед «Зенитом»: «Не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой. У нас хорошая команда, сильные футболисты»

Даниил Фомин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Зенитом».

Игра 13-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

— Видите шансы «Динамо» набрать очки по итогам ближайшего матча с «Зенитом»?

— Хорошие. А почему мы не можем это сделать?

— Там вы не будете играть. Это разве не проблема?

— Вообще нет. Я уверен, что команда будет хорошо готова к этому матчу. Конечно, обидно, что мне не удастся сыграть из-за дисквалификации. Но у нас хорошая команда, сильные футболисты, поэтому не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой «Зениту», – сказал капитан «Динамо».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7066 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДинамо Москва
logoДаниил Фомин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты Сергея сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»
вчера, 14:12
«У «Зенита» уже были осечки, шансы у «Динамо» есть. Проигрывать точно нельзя, ведь отставание от лидеров 10 очков». Терехин о матче РПЛ
вчера, 12:43
Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
вчера, 12:32
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
9 минут назад
Победы «Спартака» и ЦСКА, 1000-е очко Кучерова, 1500-й матч Овечкина, «МЮ» снова выиграл и обошел кризисный «Ливерпуль», Волков победил Алмейду, 950-й гол Роналду и другие новости
36 минут назад
Слот назвал поражение от «Брентфорда» худшим: «За время моей работы в «Ливерпуле» – пожалуй, да»
сегодня, 03:14
Новый футбольный квиз в стиле известной передачи из вашего детства: попробуйте сыграть!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Конте про 3:1 с «Интером»: «Они приехали нас убивать, но мы отказались умирать. У них лучший состав в Италии, а «Наполи» словно кто-то проклял, учитывая травмы. Но мы победили»
вчера, 21:56
Юран может покинуть «Серик»: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти»
вчера, 21:49Видео
Слот про 2:3 с «Брентфордом»: «Не думаю, что у «Ливерпуля» был шанс, учитывая нашу игру и то, как соперник бился за результат. Это худшее из четырех поражений»
вчера, 21:48
«МЮ» опередил «Ливерпуль» после 9 туров АПЛ. Команда Аморима идет в топ-4 на данный момент
вчера, 21:35
«Ливерпуль» проиграл 4 из 9 матчей в АПЛ. Столько поражений было за весь прошлый чемпионат
вчера, 21:30
«Ливерпуль» проиграл 4 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2021 года
вчера, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач об 1:0: «Кельн» был опасен в контратаках. «Боруссия» оборонялась высоко и в итоге сковала соперника»
15 минут назад
«Пари НН» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
53 минуты назад
Тренер «Ростова» Альба об 1:1 с «Махачкалой»: «Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело»
сегодня, 03:48
Первая лига. «Факел» в гостях у СКА, «Ротор» сыграет с «Родиной»
сегодня, 03:33
«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
сегодня, 03:26
«Лысый Фантомас по полю бегал. Хочется спросить: он крещеный, святое есть что-нибудь?» Тренер «Легиона» Гвазава про судейство в матче с «Дружбой»
вчера, 22:39Видео
Лапочкин о подкате Бабкина против Облякова в матче ЦСКА – «Крылья»: «Сергей сыграл в мяч, контакт был вскользь – это фол и желтая карточка. О большем говорить не можем»
вчера, 22:05Фото
Ван Дейк о пенальти «Брентфорда»: «Судья сказал, что мяч был на линии, но поставил отметку в двух метрах от штрафной. Я не понял, что происходит, в итоге он назначил 11-метровый»
вчера, 22:03
Коул о «Ливерпуле»: «Нужно вернуться к проверенной тактике. В прошлом сезоне был идеальный баланс, против них не проходили контратаки – сейчас его нет»
вчера, 21:49
У «Ливерпуля» 5 поражений подряд в Лондоне – впервые в истории АПЛ
вчера, 21:32