МакSим спела «Знаешь ли ты» перед матчем звезд «Спартака». Болельщики подпевали всю песню
МакSим спела «Знаешь ли ты» перед матчем звезд «Спартака».
Певица исполнила песню перед началом встречи, приуроченной к 10-летию «Лукойл Арены», где сыграют команды Олега Романцева и Деяна Станковича.
Болельщики на стадионе подпевали слова от начала до конца.
МакSим о песне «Знаешь ли ты» как неофициальном гимне «Спартака»: «Это неправда. Каждый фанат говорит свою версию»
50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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