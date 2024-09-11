МакSим спела «Знаешь ли ты» перед матчем звезд «Спартака». Болельщики подпевали всю песню

МакSим спела «Знаешь ли ты» перед матчем звезд «Спартака».

Певица исполнила песню перед началом встречи, приуроченной к 10-летию «Лукойл Арены », где сыграют команды Олега Романцева и Деяна Станковича.

Болельщики на стадионе подпевали слова от начала до конца.

МакSим о песне «Знаешь ли ты» как неофициальном гимне «Спартака»: «Это неправда. Каждый фанат говорит свою версию»

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