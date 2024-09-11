Эми Мартинес ударил по камере после поражения от Колумбии, задев руку оператора. Ассоциация колумбийских журналистов требует наказания: «Его нельзя считать примером для новых поколений»
Накануне сборная Аргентины проиграла Колумбии (1:2) в гостевом матче квалификации ЧМ-2026. После финального свистка аргентинский голкипер сильно ударил камеру одного из колумбийских операторов, проходя по полю.
«Колумбийская ассоциация спортивных журналистов, как орган спортивной журналистики в стране, призывает ФИФА применить санкции против Эмилиано «Дибу» Мартинеса, которого нельзя считать примером для новых поколений. Ударить оператора по руке, чтобы аппаратура упала на траву – посягательство на свободу слова, которое наш профсоюз не признает», – говорится в заявлении ассоциации в соцсетях.
Пострадавший оператор Джони Джексон изложил свою версию произошедшего в видеоролике, опубликованном RCN Television.
«Я всегда снимаю реакцию [игроков], потому что мне так говорит режиссер. Я просто выхожу на поле после окончания матча, зная, что все устали и измотаны, и смотрю на реакцию.
Я видел, как Дибу приветствует одного из запасных, и потом он отреагировал вот так. Это меня разозлило, я на работе так же, как и он. Он отражает удары, а я работаю с камерой. Я работал, а не играл с ним в футбол. Я тогда очень разозлился, но ничего ему не сказал.
Сейчас я хотел бы сказать тебе, Дибу, чтобы ты успокоился. В жизни каждый проигрывал, и пусть вдруг это поражение для тебя много значило, иди вперед», – сказал Джексон.
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