Эми Мартинес ударил по камере после поражения от Колумбии, задев руку оператора. Ассоциация колумбийских журналистов требует наказания: «Его нельзя считать примером для новых поколений»

Колумбийские журналисты требуют наказать Эмилиано Мартинеса за удар по камере.

Накануне сборная Аргентины проиграла Колумбии (1:2) в гостевом матче квалификации ЧМ-2026. После финального свистка аргентинский голкипер сильно ударил камеру одного из колумбийских операторов, проходя по полю.

«Колумбийская ассоциация спортивных журналистов, как орган спортивной журналистики в стране, призывает ФИФА применить санкции против Эмилиано «Дибу» Мартинеса, которого нельзя считать примером для новых поколений. Ударить оператора по руке, чтобы аппаратура упала на траву – посягательство на свободу слова, которое наш профсоюз не признает», – говорится в заявлении ассоциации в соцсетях.

Пострадавший оператор Джони Джексон изложил свою версию произошедшего в видеоролике, опубликованном RCN Television.

«Я всегда снимаю реакцию [игроков], потому что мне так говорит режиссер. Я просто выхожу на поле после окончания матча, зная, что все устали и измотаны, и смотрю на реакцию.

Я видел, как Дибу приветствует одного из запасных, и потом он отреагировал вот так. Это меня разозлило, я на работе так же, как и он. Он отражает удары, а я работаю с камерой. Я работал, а не играл с ним в футбол. Я тогда очень разозлился, но ничего ему не сказал.

Сейчас я хотел бы сказать тебе, Дибу, чтобы ты успокоился. В жизни каждый проигрывал, и пусть вдруг это поражение для тебя много значило, иди вперед», – сказал Джексон.