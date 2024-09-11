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  • Контракты о согласии на секс есть у ряда игроков в Испании. Они включают проникновение, оральный, анальный секс и «непреднамеренное насилие»
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Контракты о согласии на секс есть у ряда игроков в Испании. Они включают проникновение, оральный, анальный секс и «непреднамеренное насилие»

В Испании у футболистов есть контракты, касающиеся секса.

На фоне обвинений форварда «Валенсии» Рафы Мира в сексуальном насилии заявление сделал президент Национальной школы футбольных тренеров Испании (CENAFE) Мигель Галан. Он рассказал о наличии у некоторых футболистов контрактов о «сексуальных отношениях по обоюдному согласию». Это делается для того, чтобы избежать скандалов.

Речь идет о сборе информации о партнере футболиста, после чего запрашивается подпись на согласие на сексуальные практики, которые будут осуществляться. Подобные контракты также включают «непреднамеренное насилие».

Такой документ на английском языке Галан получил от бывшего игрока клуба Ла Лиги, который сейчас выступает за границей. В нем говорится, что «предлагающий и соглашающийся испытывают сексуальное влечение друг к другу и хотели бы реализовать его посредством участия в одном или нескольких сексуальных актах».

Обе стороны должны установить ограничение по времени, чтобы придать соглашению юридическую силу, как следует из такого пункта: «Соглашающийся и предлагающий предоставляют свои тела в распоряжение друг друга для вышеупомянутой цели с указанного времени и даты».

В следующем пункте перечислены все подлежащие выполнению сексуальные действия, такие, как проникновение, оральный или анальный секс, которые также должны быть отмечены сторонами.

Обе стороны также должны четко указать, какие методы контрацепции они собираются использовать: «Заявитель будет использовать следующие методы контрацепции и защиты во время вагинального и анального проникновения».

В отношении «непреднамеренного насилия» сказано, что «сторона настоящего соглашения, будучи мужчиной, может без умысла и вины совершить проникновение в женское отверстие, недоступное для сексуальной активности по данному соглашению».

В этой ситуации возможны два сценария: сексуальное насилие или непреднамеренное насилие. «Такой инцидент будет расценен как нападение, и бремя ляжет на мужчину, который должен будет доказать, что инцидент был случайным. Такой инцидент будет считаться непреднамеренным в случае наличия задним числом согласия другой стороны».

В одном из пунктов говорится о нарушении соглашения, которое может быть расторгнуто в любое время в течение согласованного периода его действия.

Не раскрывая имен, Галан сообщил что несколько игроков могли использовать этот контракт о сексуальном согласии, в том числе как минимум двое из Ла Лиги и один из третьего дивизиона.

«Мне известно, что такого рода контрактами пользовались профессиональные футболисты, а также мобильным приложением, в котором дается согласие на вступление в половую связь», – подтвердил президент CENAFE Галан в эфире Antena 3.

Секс-скандал в Испании: обвиняют в насилии форварда «Валенсии». Много неприятных деталей

Опубликовано: Sports
Источник: Antena 3
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