Юран может покинуть «Серик»: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти»

Сергей Юран не исключает, что может покинуть «Серик Беледиеспор».

В субботу клуб под руководством российского тренера проиграл «Пендикспору » (0:4) в Первой лиге Турции.

Можно было не приезжать на матч. Лучше не приезжать на игры, пока не решены финансовые проблемы.

Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Пока у футболистов не будет спокойствия на душе, пока они не узнают, когда выплатят долги... Я ничем не могу им помочь. Я тренер, я должен проводить тренировки. А если команда не тренируется – о каком футболе может идти речь?

Мне нравится здесь работать, это очень сильная лига. Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если не будет положительного результата, мне придется уйти из команды», – сказал главный тренер Сергей Юран .

Ранее сообщалось , что игроки команды бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат.