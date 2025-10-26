«Ливерпуль» проиграл 4 из 9 матчей в АПЛ. Столько поражений было за весь прошлый чемпионат

«Ливерпуль» уже проиграл в АПЛ столько же матчей, сколько за весь прошлый сезон.

Команда Арне Слота была обыграна «Брентфордом» в 9-м туре – 2:3. «Красные» потерпели четвертое поражение в девяти играх. Столько же раз они уступили за весь прошлый чемпионат. В сезоне-2023/24 у них тоже было 4 проигранных матча в АПЛ.