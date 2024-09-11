Воспитанник «Арсенала» приговорен к 14 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком. Хьюз-Мэйсон нанес 17 травм груди, ног, спины и лица 2-летней девочке

Воспитанник «Арсенала» приговорен к 14 годам лишения свободы.

Бывший английский нападающий Кирнан Хьюз-Мэйсон получил тюремный срок за за жестокое обращение с ребенком.

Хьюз-Мэйсон, игравший в академии « », « » и « », в котором и начал взрослую карьеру, во вторник был признан виновным умышленном в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении с детьми.

32-летний англичанин был признан виновным в нападение на двухлетнюю девочку, в результате чего она получила черепно-мозговые травмы, изменившие ее жизнь, ребенок нуждается в круглосуточном уходе.

В Королевском суде Базилдон прокурор заявил, что травмы жертвы были сопоставимы с результатом «дорожно-транспортного происшествия на высокой скорости» или «падения с большой высоты нескольких этажей». Судья отметил, что Хьюз-Мэйсон «разрушил» жизнь жертвы и оставил ее «с катастрофическими травмами» после применения силы, почти эквивалентной применению «оружия». По словам судьи, «жестокое нападение» было «не характерного» для обвиняемого, но нежелание Хьюза-Мэйсона объяснять какие-либо подробности говорит против него.

Хьюз-Мэйсон нанес увечья девочке, о которой он регулярно заботился единолично до инцидента, произошедшего в январе 2020 года.

Сейчас жертве нападения бывшего футболиста семь лет, девочка не может ходить, ползать или двигать какой-либо частью тела, й нужна инвалидная коляска, ее кормят через зонд в желудке, она страдает эпилепсией, у нее проблемы с речью и тревожностью. Ее дом пришлось специально адаптировать с помощью подъемников и прочего оборудования.

Отметим, что 31 января 2020 года Хьюз-Мэйсон вызвал парамедиков в дом в Эссексе, утверждая, что услышал громкий хлопок. Он сказал, что обнаружил, что ребенок получил травму и остался без сознания после падения на кукольный домик. Девочка получила 17 травм груди, ног, спины и лица, предположительно, нанесенных между октябрем 2019 года и датой ее госпитализации. Ребенка поместили в искусственную кому на две недели и перевели в больницу Great Ormond в Лондоне для дальнейшего лечения. Она провела 17 месяцев под медицинским наблюдением, прежде чем ее отпустили в июне 2021 года.

Через две недели после жестокого нападения Хьюз-Мэйсон был арестован, допрошен и освобожден под залог с условиями, не позволяющими ему приближаться к жертве, ее семье и ее адресу. К марту 2020 года он был освобожден под залог.