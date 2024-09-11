Воспитанник «Арсенала» приговорен к 14 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком. Хьюз-Мэйсон нанес 17 травм груди, ног, спины и лица 2-летней девочке

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы происшествия Тоттенхэм Миллуолл Здоровье Кирнан Хьюз-Мэйсон Футбол

Воспитанник «Арсенала» приговорен к 14 годам лишения свободы.

Бывший английский нападающий Кирнан Хьюз-Мэйсон получил тюремный срок за за жестокое обращение с ребенком.

Хьюз-Мэйсон, игравший в академии «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Миллуола», в котором и начал взрослую карьеру, во вторник был признан виновным умышленном в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении с детьми.

32-летний англичанин был признан виновным в нападение на двухлетнюю девочку, в результате чего она получила черепно-мозговые травмы, изменившие ее жизнь, ребенок нуждается в круглосуточном уходе.

В Королевском суде Базилдон прокурор заявил, что травмы жертвы были сопоставимы с результатом «дорожно-транспортного происшествия на высокой скорости» или «падения с большой высоты нескольких этажей». Судья отметил, что Хьюз-Мэйсон «разрушил» жизнь жертвы и оставил ее «с катастрофическими травмами» после применения силы, почти эквивалентной применению «оружия». По словам судьи, «жестокое нападение» было «не характерного» для обвиняемого, но нежелание Хьюза-Мэйсона объяснять какие-либо подробности говорит против него.

Хьюз-Мэйсон нанес увечья девочке, о которой он регулярно заботился единолично до инцидента, произошедшего в январе 2020 года.

Сейчас жертве нападения бывшего футболиста семь лет, девочка не может ходить, ползать или двигать какой-либо частью тела, й нужна инвалидная коляска, ее кормят через зонд в желудке, она страдает эпилепсией, у нее проблемы с речью и тревожностью. Ее дом пришлось специально адаптировать с помощью подъемников и прочего оборудования.

Отметим, что 31 января 2020 года Хьюз-Мэйсон вызвал парамедиков в дом в Эссексе, утверждая, что услышал громкий хлопок. Он сказал, что обнаружил, что ребенок получил травму и остался без сознания после падения на кукольный домик. Девочка получила 17 травм груди, ног, спины и лица, предположительно, нанесенных между октябрем 2019 года и датой ее госпитализации. Ребенка поместили в искусственную кому на две недели и перевели в больницу Great Ormond в Лондоне для дальнейшего лечения. Она провела 17 месяцев под медицинским наблюдением, прежде чем ее отпустили в июне 2021 года.

Через две недели после жестокого нападения Хьюз-Мэйсон был арестован, допрошен и освобожден под залог с условиями, не позволяющими ему приближаться к жертве, ее семье и ее адресу. К марту 2020 года он был освобожден под залог.

43 комментария
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Это что за жесть. Псих гребанный
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Здоровья уже нет, это идиот его отнял. Надеюсь, в тюрьме его накажут за такое
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М..зь
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Желаю ему самого жестокого обращения в тюрьме! Чтобы он был живым, но завидовал мертвым!
Каким ничтожеством нужно быть чтобы причинить ДВУХ летнему ребенку такое!!!
У меня пацан 2г и дочь 4г
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Что значит заботился единолично?
Но у нее теперь есть дом. Она там одна живет?
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
К сожалению, ребенок уже никогда не будет здоров. Психопат лишил его полноценной жизни
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Таким и жить нельзя. Очень мягкий приговор.
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Из новости непонятно, кем является футболист этой девочке. Если он ее отец, почему об этом не сказано? А если нет, то как вообще оказался с ней один?
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Совершенно дикая история. Уверен для таких надо устраивать публичную казнь, забивать камнями. Ведь эта тварь отсидит некоторое время в комфортных условиях, выйдет по УДО за примерное поведение.
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Каким же ублюдком надо быть....
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Больной ублюдок
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Конченая мразь…
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Какой кошмар! Не представляю, что должно быть в голове у этого, с позволения сказать человека, совершившего такое! Как по мне даже мало дали.
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Вот тварь
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Ничего не понял. Это он нанес или он просто раздолбайски относился к ребенку? Откуда у мужчины была 2-х летняя девочка, за которой он следил один? Она ему кто?
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н-да....пароксизм ненависти - такое у футболистов сплошь рядом в связи с повседневной агрессивной игрой...может, еще и выпил... он сам не может объяснить свою мимолетную жестокость...
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Ответ Log in
Арсенала, Тоттенхэма и Миллуолла, в котором и начал свою карьеру. Кхм... Вот так детские психотравмы и формируют дальнейшее поведение.
Миллуол он откровенно не тянул. Полноценно заиграл только в Д5
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Ответ tolobas
Здоровья уже нет, это идиот его отнял. Надеюсь, в тюрьме его накажут за такое
Новость по дебильному написана, прочитав первые абзацы я подумал что он избил 2 летнего ребенка и дальше не стал читать этот трэш, сейчас дочитал и обратил внимание что это было 4.5 года назад. Тогда удаляю свой коммент с пожеланием здоровья, он выглядит крайне неуместно в данной ситуации.
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все понятно, конечно, но непонятно зачем поддерживать в ней такую ужасную жизнь. Это типа милосердие?
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каким конченным дегенератом надо быть, чтобы калечить - 2-летнего! - ребенка 😡😡
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Жаль у нас за убийство меньше дают
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типичный канонир
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Для начала надо было ему устроить «падение с большой высоты нескольких этажей» и потом в тюрьму!!!
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Желаю почаще ронять мыло в тюрьме
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это не человек , и даже не животное , просто биомусор
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Как можно умышленно наносить травмы двухлетнему ребенку? Похоже чувак кого-то, может мамашу или ещё кого, выгораживает. Или чел этот просто ... Даже слово не подберу, чтобы его можно было написать.
Нелюдь, во.
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Животное какое-то
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Конченая мразь
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Просто даже не животное
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Это уже не человек и даже не животное. С такой душой он уже мертв внутри.
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