Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.

В пятницу «Урал» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».

В субботу «Спартак» Кострома встретится на выезде с «Шинником», «Торпедо» примет «Чайку».

В воскресенье «Факел» будет противостоять СКА, «Ротор» проведет гостевой матч с «Родиной».

PARI Первая лига

16-й тур

Лига PARI (Первая лига). 16 тур
24 октября 14:15,
КАМАЗ
Не начался
Енисей
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
24 октября 16:30,
Арсенал Тула
Не начался
Урал
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
25 октября 11:00,
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
25 октября 11:00,
Сокол
Не начался
Волга Ульяновск
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
25 октября 14:00,
Черноморец
Не начался
Челябинск
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
25 октября 16:00,
Торпедо
Не начался
Чайка
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
26 октября 05:00,
СКА Хабаровск
Не начался
Факел
Лига PARI (Первая лига). 16 тур
26 октября 13:00,
Родина
Не начался
Ротор

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
