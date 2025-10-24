Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
В Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.
В пятницу «Урал» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».
В субботу «Спартак» Кострома встретится на выезде с «Шинником», «Торпедо» примет «Чайку».
В воскресенье «Факел» будет противостоять СКА, «Ротор» проведет гостевой матч с «Родиной».
PARI Первая лига
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
