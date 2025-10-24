Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.

В пятницу «Урал » сыграет в гостях с тульским «Арсеналом ».

В субботу «Спартак» Кострома встретится на выезде с «Шинником », «Торпедо » примет «Чайку ».

В воскресенье «Факел » будет противостоять СКА, «Ротор » проведет гостевой матч с «Родиной ».

PARI Первая лига

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

