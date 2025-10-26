Слот назвал поражение от «Брентфорда» худшим: «За время моей работы в «Ливерпуле» – пожалуй, да»
Арне Слот назвал поражение от «Брентфорда» (2:3) худшим за время работы в «Ливерпуле».
- Это поражение самое разочаровывающее для вас за карьеру в «Ливерпуле»?
– За время моей работы – пожалуй, да. К 30-й минуте они снова взяли игру под контроль за счет длинных вбросов из аута, стандартов и других аспектов, в которых соперник был очень хорош, – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
