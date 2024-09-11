Ткаченко о Соболеве в «Зените»: «Пауэрбанк-сделка, «мы хотим – и мы получим». Клуб покупает ощущение уникальности, греющее своих и бесящее остальных»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Герман Ткаченко Александр Соболев Максим Глушенков Футбол

Герман Ткаченко оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Какой месседж несет трансфер Соболева?

– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение – Спортс’‘): «Последнее слово – за нами». 

В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.

В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет. 

– Почему Глушенков не знаковое подписание?

– Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной  русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.

Только «Спартак» мог навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?

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22 комментария
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Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
Чем больше оратор добавит англицизмов, тем он будет круче
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Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Чем больше оратор добавит англицизмов, тем он будет круче
Можно было бы на десижн-мейкере остановиться(явно подслушал у Грановской), но "Остапа несло, дело, как будто бы, налаживалось"©
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Ответ Log in
Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
Герман такой весь необычный, сразу видно-элита
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Ответ Log in
Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
Понимаешь, в Вайрлесс-Чаржджинг пиаре, есть Оверлимитс-Конклюженсы. И всё зависит от Пауэрхабов. Соболев один из таких пауэрхабов. Так вот, когда достигается критическая масса в Оверлимитс Конклюженсе с участием Пауэр хаба, наступает ситуация пауэрбанка
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А куда делась трибуна из шапки сайта?
Какой-то тупой прожектор, ставки (куда же без этого скама), отдельные виды спорта... Почему мне нужно теперь совершить 5 (пять!) кликов и переходов, чтобы зайти на трибуну? Вы внутренние переходы таким образом увеличиваете, что ли?
В новости хотя бы можно перейти по ссылке из колонки новостей в теле страницы, а в трибуну - фиг там. Хотя логично было бы и новости тоже вынести в шапку, а не всякие ставки и прожекторы.
Аж пичот!

UPD: ладно, нашёл более быстрый переход на трибуну - в два клика и без внутренних переходов, через выпадающий список рядом с названием сайта, которым никогда раньше не пользовался.
Но гореть всё равно не перестало. Улучшаторы фиговы. Прожектор, блин.
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Когда противник бесится от зависти к сильному и успешному, это только его проблемы.
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Ответ Борец с ослом
Понимаешь, в Вайрлесс-Чаржджинг пиаре, есть Оверлимитс-Конклюженсы. И всё зависит от Пауэрхабов. Соболев один из таких пауэрхабов. Так вот, когда достигается критическая масса в Оверлимитс Конклюженсе с участием Пауэр хаба, наступает ситуация пауэрбанка
Фак ми нау) Вот теперь (серьёзно) всё понял. По-русски можно было бы попроще Герману высказаться, и тоже в 2-3 словах - "чтоб была бомба"
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Чем больше оратор добавит англицизмов, тем он будет круче
Ну ребята, с вами бригадой не отделаешься)
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Ответ СпорЦмен
Герман Ткаченко, это кто, инфлюэнция?
Нет, инфузория. В туфельке))
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Ответ RootRude
А куда делась трибуна из шапки сайта? Какой-то тупой прожектор, ставки (куда же без этого скама), отдельные виды спорта... Почему мне нужно теперь совершить 5 (пять!) кликов и переходов, чтобы зайти на трибуну? Вы внутренние переходы таким образом увеличиваете, что ли? В новости хотя бы можно перейти по ссылке из колонки новостей в теле страницы, а в трибуну - фиг там. Хотя логично было бы и новости тоже вынести в шапку, а не всякие ставки и прожекторы. Аж пичот! UPD: ладно, нашёл более быстрый переход на трибуну - в два клика и без внутренних переходов, через выпадающий список рядом с названием сайта, которым никогда раньше не пользовался. Но гореть всё равно не перестало. Улучшаторы фиговы. Прожектор, блин.
Чем больше щелкаешь - тем больше показов рекламы ) в приложении и вовсе ахтунг
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Чем больше оратор добавит англицизмов, тем он будет круче
Да, не раз замечал за ним такое 🤝
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Ответ Log in
Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
ну, он будет скамейку полировать, там статическое электричество, все дела, пойдет на освещение поляны
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Сорян, мне нужна пояснительная бригада: причем тут пауэрбанк?
По жизни не просто придется без понимания и использования аллегорий, пусть и не самых подходящих, как в этом случае
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Все очень детально сам автор ниже и описал. В его понимании для клуба важны не только спортивные составляющие сделки, но и медийные. Эдакий закон рекламы - важна не суть, важна реакция. Вот Соболев и является тем самым пауэрбанком, аккумулируя на себе реакцию людей не важно какой полярности. Не берусь утверждать, что это в действительности полезная история для клуба, скорее наоборот
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Чем больше трансферов——— тем лучше для агентов,вот Ткаченко и одобряет,так бы прямо и сказал——а то какой то Пауэр банк—-чушь несусветная….
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Герман Ткаченко, это кто, инфлюэнция?
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