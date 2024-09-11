Ткаченко о Соболеве в «Зените»: «Пауэрбанк-сделка, «мы хотим – и мы получим». Клуб покупает ощущение уникальности, греющее своих и бесящее остальных»

Герман Ткаченко оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Какой месседж несет трансфер ?

– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение – Спортс’‘): «Последнее слово – за нами».

В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.

В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.

– Почему Глушенков не знаковое подписание?

– Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.

Только « » мог навязать « » конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?