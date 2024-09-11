Ткаченко о Соболеве в «Зените»: «Пауэрбанк-сделка, «мы хотим – и мы получим». Клуб покупает ощущение уникальности, греющее своих и бесящее остальных»
Герман Ткаченко оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Какой месседж несет трансфер Соболева?
– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение – Спортс’‘): «Последнее слово – за нами».
В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.
В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.
– Почему Глушенков не знаковое подписание?
– Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.
Только «Спартак» мог навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за Глушенкова.
А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?
Какой-то тупой прожектор, ставки (куда же без этого скама), отдельные виды спорта... Почему мне нужно теперь совершить 5 (пять!) кликов и переходов, чтобы зайти на трибуну? Вы внутренние переходы таким образом увеличиваете, что ли?
В новости хотя бы можно перейти по ссылке из колонки новостей в теле страницы, а в трибуну - фиг там. Хотя логично было бы и новости тоже вынести в шапку, а не всякие ставки и прожекторы.
Аж пичот!
UPD: ладно, нашёл более быстрый переход на трибуну - в два клика и без внутренних переходов, через выпадающий список рядом с названием сайта, которым никогда раньше не пользовался.
Но гореть всё равно не перестало. Улучшаторы фиговы. Прожектор, блин.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.