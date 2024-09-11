ЦСКА арендует Гуарирапу за 400 000 евро с обязательным выкупом. Форвард «Сочи» летом проходил медосмотр для «Зенита» (Иван Карпов)

Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА из «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», 21-летний форвард из Венесуэлы отправился на медосмотр перед переходом в . Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.

По данным Ивана Карпова, армейцы возьмут форварда в платную аренду за 400 тысяч евро с обязательным выкупом, если футболист сыграет определенное количество матчей.

Принципиальная договоренность достигнута, но на уровне высшего руководства до сих пор идет общение по сумме выкупа и графику платежей за Гаурирапу.

При этом Карпов утверждает, что « » не до конца самостоятелен в принятии решений по трансферам некоторых своих футболистов в большие московские клубы. Если переход не состоится, то он может отправиться в аренду в «Ахмат».

Утверждается также, что Гаурирапа летом прошел углубленный медицинский осмотр для « », проблем с коленями у него выявлено не было.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Гуарирапа провел за « » 9 матчей и забил 1 мяч. В прошлом сезоне у него было 8 голов в 10 матчах Мир . Подробная статистика игрока – здесь.