ЦСКА арендует Гуарирапу за 400 000 евро с обязательным выкупом. Форвард «Сочи» летом проходил медосмотр для «Зенита» (Иван Карпов)
Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА из «Сочи».
Как сообщает «Чемпионат», 21-летний форвард из Венесуэлы отправился на медосмотр перед переходом в ЦСКА. Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.
По данным Ивана Карпова, армейцы возьмут форварда в платную аренду за 400 тысяч евро с обязательным выкупом, если футболист сыграет определенное количество матчей.
Принципиальная договоренность достигнута, но на уровне высшего руководства до сих пор идет общение по сумме выкупа и графику платежей за Гаурирапу.
При этом Карпов утверждает, что «Сочи» не до конца самостоятелен в принятии решений по трансферам некоторых своих футболистов в большие московские клубы. Если переход Сауля не состоится, то он может отправиться в аренду в «Ахмат».
Утверждается также, что Гаурирапа летом прошел углубленный медицинский осмотр для «Зенита», проблем с коленями у него выявлено не было.
В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Гуарирапа провел за «Сочи» 9 матчей и забил 1 мяч. В прошлом сезоне у него было 8 голов в 10 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.
400 тысяч наскрёб
Денег нет вообще у клуба
Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает.
9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
На мой взгляд, это ТО отработали на 5-6 из 10: до последнего дня дотянули с покупкой нападающего в пару/на замену Мусаеву; пока что никак себя не проявляет Жемалетдинов, Койта вообще себя показывает пока что как инородное тело в ЦСКА, Шуманский вообще не пойми кто; в защиту не нашли подмену основному трио - один Лукин может подменить кого-то.
Про Кругового не пишу, потому что его, по факту, подписали еще в прошлое зимнее ТО.
Поэтому, сугубо на мой взгляд, до 9 еще оооочень далеко.
Что до Гуарирапа, то, во-первых, он пока не перешёл, давай дождёмся фото с Бабаевым. Но мне пока этот переход нравится, особенно если Сауль продолжит играть так, как весной
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А почему? Интересно, кто ими руководит?) Неужели Факел)
Основа ЦСКА может бороться за тройку
Набрать проверенных ребят, хоть и на спаде, в ротацию за ноль
Арендовать потенциально хорошего нападающего, который тоже уже сверкнул, за гроши.
Да для нашей ситуации это невероятно.
2 млн потрачено за всё ТО.
Факел, наверное, потратил больше
Меня скорее радует, что в условиях экономии клуб не берёт всякую шваль наподобие Айссауи или Риванди, а старается находить проверенные варианты сразу в основу.
Хотя смешно и грустно от комментария в телеге: все болельщики ЦСКА сейчас дружно молятся и ждут великого напа из ФНЛ... Докатились же((