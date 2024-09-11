ЦСКА арендует Гуарирапу за 400 000 евро с обязательным выкупом. Форвард «Сочи» летом проходил медосмотр для «Зенита» (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Чемпионат.com Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА из «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», 21-летний форвард из Венесуэлы отправился на медосмотр перед переходом в ЦСКА. Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.

По данным Ивана Карпова, армейцы возьмут форварда в платную аренду за 400 тысяч евро с обязательным выкупом, если футболист сыграет определенное количество матчей.

Принципиальная договоренность достигнута, но на уровне высшего руководства до сих пор идет общение по сумме выкупа и графику платежей за Гаурирапу.

При этом Карпов утверждает, что «Сочи» не до конца самостоятелен в принятии решений по трансферам некоторых своих футболистов в большие московские клубы. Если переход Сауля не состоится, то он может отправиться в аренду в «Ахмат».

Утверждается также, что Гаурирапа летом прошел углубленный медицинский осмотр для «Зенита», проблем с коленями у него выявлено не было.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Гуарирапа провел за «Сочи» 9 матчей и забил 1 мяч. В прошлом сезоне у него было 8 голов в 10 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.

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51 комментарий
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Ответ Влад Безруков
Я не сплю? Не верю до последнего. Денег нет вообще у клуба Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает. 9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
Сека, Жема, Сауль, белорус. Какие гении. Я б сказал 12 из 10
+47
-2
+45
Ответ Ебздрогыч
Они что, в лотерею выиграли? Откуда у ЦСКА деньги?
Орешкин на экономе не зря катался.
400 тысяч наскрёб
+17
0
+17
1 гол в ФНЛ за 9 матчей - это мощно. Но в лучшей лиги мира очень сложно забивать, в отличии от РПЛ
+20
-4
+16
Они что, в лотерею выиграли? Откуда у ЦСКА деньги?
+17
-10
+7
Я не сплю? Не верю до последнего.
Денег нет вообще у клуба
Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает.
9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
+19
-12
+7
Ответ Влад Безруков
Я не сплю? Не верю до последнего. Денег нет вообще у клуба Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает. 9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
Но больше 2 лямов на зп Круговому находят, значит с деньгами не так все плохо.
+12
-5
+7
«Сочи» не до конца самостоятелен в принятии решений по трансферам - наверное местные торговцы овощей с рынка принимают решения...
+9
-3
+6
Я уже думал было нам, болельщикам, скидываться предложить)
+3
0
+3
Ответ Евгений Сергеевич_1116348882
Но больше 2 лямов на зп Круговому находят, значит с деньгами не так все плохо.
У Круга зарплата 1.6, не уверен, что 1.6 больше 2
+5
-2
+3
Ответ Sminem
Дркушича зенит перехватил, а тут более талантливого парня нет. как же так Москва?
Зенит уже два напада купил, куда уже.... Хотя назло могут купить, или просто позвонить в Сочи. Их клуб же.
+3
-1
+2
Ответ ZarvuR2020
Из твоих налогов же
Болотные, что тут забыли?
+6
-4
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
перевел 5 млн
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Ответ Angry Dad
Я уже думал было нам, болельщикам, скидываться предложить)
Тенденция к этому и ведёт 😬😬😬
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Ответ Влад Безруков
Я не сплю? Не верю до последнего. Денег нет вообще у клуба Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает. 9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
Как-то вы слишком сильно оцениваете работу ЦСКА, выставляя 9 из 10 за летнее ТО.

На мой взгляд, это ТО отработали на 5-6 из 10: до последнего дня дотянули с покупкой нападающего в пару/на замену Мусаеву; пока что никак себя не проявляет Жемалетдинов, Койта вообще себя показывает пока что как инородное тело в ЦСКА, Шуманский вообще не пойми кто; в защиту не нашли подмену основному трио - один Лукин может подменить кого-то.
Про Кругового не пишу, потому что его, по факту, подписали еще в прошлое зимнее ТО.

Поэтому, сугубо на мой взгляд, до 9 еще оооочень далеко.
+2
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+1
Ответ Влад Безруков
Я не сплю? Не верю до последнего. Денег нет вообще у клуба Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает. 9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
Пока реальное усиление только Круговой, взятый ещё зимой свободным агентом. Койта как рыба на берегу, Рифат сбитый лётчик очевидно, не зря Локо его не продлил, Шуманский в принципе мало на футболиста позож, раз уже и Яковлева ему предпочитали.
Что до Гуарирапа, то, во-первых, он пока не перешёл, давай дождёмся фото с Бабаевым. Но мне пока этот переход нравится, особенно если Сауль продолжит играть так, как весной
+2
-1
+1
Ответ Adanilove1991
Сека, Жема, Сауль, белорус. Какие гении. Я б сказал 12 из 10
За белоруса поднять надо, заплатили много, а он совсем не стоит денег, а так ждём официальных новостей по Гуарирапе и 9 из 10
+2
-1
+1
У Карпова опять инсайды пост-фактум
+3
-2
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Это так хорошо, что в это сложно поверить)) в общем пока не увижу фото с Бабаевым в рваных джинсах в старомодном офисе ЦСКА, не поверю!
+2
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Ответ Влад Безруков
Я не сплю? Не верю до последнего. Денег нет вообще у клуба Но то как ЦСКА находит варианты усиляться в это ТО, просто поражает. 9 из 10 за летнее ТО, если бы нашли вариант в полузащиту было бы 10 из 10
9 из 10 за то, что набрали шлака?
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ЦСКА он конечно усилит в нападения
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Ответ Ебздрогыч
Они что, в лотерею выиграли? Откуда у ЦСКА деньги?
Чалова продали, например
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Ответ Ебздрогыч
Они что, в лотерею выиграли? Откуда у ЦСКА деньги?
Вчера ещё не было и тут на тебе.
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Если он проходил просмотр в Зените, то Зенит его не отдаст Армейцам. Этож факт!)) Так что парни не нужно радоваться раньше времени.....Вот как уже официально объявят, тогда можно об этом переходе серьезно поговорить. Всем бобра))
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При этом Карпов утверждает, что «Сочи» не до конца самостоятелен в принятии решений по трансферам некоторых своих футболистов в большие московские клубы.
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А почему? Интересно, кто ими руководит?) Неужели Факел)
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Ответ Shuller18
Койта и Рифат пока что дают такую же глубину состава, что и Глебов с Кисляком. Увы. Меня скорее радует, что в условиях экономии клуб не берёт всякую шваль наподобие Айссауи или Риванди, а старается находить проверенные варианты сразу в основу. Хотя смешно и грустно от комментария в телеге: все болельщики ЦСКА сейчас дружно молятся и ждут великого напа из ФНЛ... Докатились же((
Пора признать, что финансово мы в полном аду и смотреть на трансферы только так.
Основа ЦСКА может бороться за тройку
Набрать проверенных ребят, хоть и на спаде, в ротацию за ноль
Арендовать потенциально хорошего нападающего, который тоже уже сверкнул, за гроши.
Да для нашей ситуации это невероятно.
2 млн потрачено за всё ТО.
Факел, наверное, потратил больше
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Ответ Евгений Сергеевич_1116348882
Но больше 2 лямов на зп Круговому находят, значит с деньгами не так все плохо.
Откуда инфа?
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Ответ Влад Безруков
Круговой - невероятный топ Койта и Рифат дают глубины составу, а у ЦСКА с этим была катастрофа Шуманский - я всё ещё не уверен, что он существует Сауль весенний - машина, осенний сомнительно, но он тоже даст глубины и будет доп функцией для Николича. Понятное дело, что для всех топ-клубов РПЛ ТО невразумительное, но для ЦСКА в нынешней ситуации набрать даже таких игроков за 2 млн - чудо селекционного отдела, которому в это ТО нужно похлопать
Койта и Рифат пока что дают такую же глубину состава, что и Глебов с Кисляком. Увы.
Меня скорее радует, что в условиях экономии клуб не берёт всякую шваль наподобие Айссауи или Риванди, а старается находить проверенные варианты сразу в основу.
Хотя смешно и грустно от комментария в телеге: все болельщики ЦСКА сейчас дружно молятся и ждут великого напа из ФНЛ... Докатились же((
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Ответ Николай Новиков
У круга в Зените было 2, на те же бабки перешёл в ЦСКА.
У Круга в Зените было 800к, по новому контракту ему давали 1.4, ушёл в ЦСКА на 1.6. Никаких 2 у Круга не было никогда
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Не нужно пока шума!!! Трансфер любит ТИШИНУ!!! Дай Бог чтобы аренда состоялась!!! Игрок реально сразу в усиление атаки!!! Точно не лавлчный полироль🤣
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Дааааап, Карпов любит газы пускать!
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