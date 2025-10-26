  • Спортс
  Лапочкин о подкате Бабкина против Облякова в матче ЦСКА – «Крылья»: «Сергей сыграл в мяч, контакт был вскользь – это фол и желтая карточка. О большем говорить не можем»
Лапочкин о подкате Бабкина против Облякова в матче ЦСКА – «Крылья»: «Сергей сыграл в мяч, контакт был вскользь – это фол и желтая карточка. О большем говорить не можем»

Сергей Лапочкин прокомментировал решение не удалять Сергея Бабкина в игре с ЦСКА.

В субботу «Крылья Советов» проиграли армейскому клубу (0:1) в выездном матче 13-го тура Мир РПЛ. На 24‑й минуте хавбек самарской команды Сергей Бабкин при отборе мяча столкнулся с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

Арбитр Егор Егоров остановил игру, но после оценки эпизода вернул мяч «Крыльям». Бабкин в итоге не понес никакого наказания.

«Сергей Бабкин катится и играет в мяч, это принципиальный вопрос. А дальше Обляков появляется чуть в стороне, Бабкин делает все, чтобы минимизировать степень контакта. Безусловно, это фол и желтая карточка. Но о большем мы не можем говорить, потому что нет чрезмерной силы, контакт вскользь, и Бабкин сыграл в мяч.

При повторе со спины мы видим, что у него нога отскакивает от мяча и дальше, если бы он хотел сделать больно, то не стал бы сгибать ногу. А здесь он увидел Облякова в последний момент и пытается одернуть эту ногу», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
