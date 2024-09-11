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ЦСКА хочет за Давилу 7-8 млн евро. «Америка» предлагает 4 млн евро за 50% прав – армейцев это категорически не устраивает

В работе над трансфером Виктора Давилы возникла проблема.

«Чемпионат» сообщает, что «Америка» сделала ЦСКА предложение, но оно не устроило армейцев.

«Давила действительно готов покинуть ЦСКА из-за желания своей жены, но на данный момент сделка по его уходу невозможна. Предложение от «Америки» лежит на столе руководства ЦСКА, но оно категорически не устраивает клуб.

Москвичи готовы рассматривать продажу Давилы только в случае, если мексиканцы предложат 7 млн евро одним траншем за 100% прав», – сообщил источник.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Америка» предлагала 4 млн за выкуп 50% прав на Давилу после аренды, и ЦСКА такой вариант не подошел – нужно 8 млн за права в полном объеме.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoвысшая лига Мексика
logoАмерика
logoВиктор Давила
деньги
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