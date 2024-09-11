Роналду о ван Нистелрое в штабе «МЮ»: «Если тен Хаг прислушается к Руду, это поможет ему, возможно. Те, кто был в раздевалке, понимают футбол»
«Если тен Хаг будет прислушиваться к Руду, возможно, [это поможет ему]. Он знает клуб, «МЮ» должен слушать мнение тех, кто был здесь.
Ты [Рио Фердинанд], Рой Кин, Пол Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Нельзя перестроить клуб без знаний – не тех людей, которые работают в офисе.
Люди, которые понимают футбол – это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.
Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был внутри клуба. Он знает клуб, он знает фанатов. Если тренер будет его слушать, думаю, они смогут немного исправить ситуацию», – сказал нападающий «Аль-Насра» в подкасте Рио Фердинанда.
Гарначо лайкнул слова Роналду с критикой тен Хага и затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной
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