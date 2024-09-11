Мбаппе договорился с «Ливерпулем» в 2022-м с опцией перехода в «Реал» в будущем. Он разочаровался в проекте «ПСЖ» после продления контракта, но за него просили 400 млн (L’Équipe)

Килиан Мбаппе мог перейти в «Ливерпуль» из «ПСЖ».

Летом 2022 года, отказавшись от перехода в «Реал» на правах свободного агента, форвард сборной Франции продлил контракт с « » по схеме «2+1». Однако уже в то же межсезонье захотел сменить клуб.

Уже через несколько месяцев Мбаппе почувствовал себя «преданным» парижанами, утверждают источники L’Équipe, знакомые с ситуацией. Футболист был разочарован началом трансферного окна и считал, что клуб не выполнил обещания.

Утверждается, что француз договорился с « » о краткосрочном контракте с возможностью затем перейти в « ». Речь могла идти о 200 миллионах евро, однако директор «ПСЖ» Антеру Энрике затребовал вдвое больше за футболиста, и переход не состоялся.

Летом 2024 года Мбаппе все же перешел в «Реал» по истечении срока контракта с «ПСЖ». Он забил 3 гола в 5 матчах за новый клуб.