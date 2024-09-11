Мбаппе договорился с «Ливерпулем» в 2022-м с опцией перехода в «Реал» в будущем. Он разочаровался в проекте «ПСЖ» после продления контракта, но за него просили 400 млн (L’Équipe)
Килиан Мбаппе мог перейти в «Ливерпуль» из «ПСЖ».
Летом 2022 года, отказавшись от перехода в «Реал» на правах свободного агента, форвард сборной Франции продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» по схеме «2+1». Однако уже в то же межсезонье Килиан захотел сменить клуб.
Уже через несколько месяцев Мбаппе почувствовал себя «преданным» парижанами, утверждают источники L’Équipe, знакомые с ситуацией. Футболист был разочарован началом трансферного окна и считал, что клуб не выполнил обещания.
Утверждается, что француз договорился с «Ливерпулем» о краткосрочном контракте с возможностью затем перейти в «Мадрид». Речь могла идти о 200 миллионах евро, однако директор «ПСЖ» Антеру Энрике затребовал вдвое больше за футболиста, и переход не состоялся.
Летом 2024 года Мбаппе все же перешел в «Реал» по истечении срока контракта с «ПСЖ». Он забил 3 гола в 5 матчах за новый клуб.
Спасибо, сага уже кончилась, ищите новую ребят.
В итоге решили сократить цепочку до двух звеньев.
Подписав его, Реал добавил головной боли для Анчи.
Теперь ему приходится ломать то что отлично работало, чтобы сунуть Киллиана
в состав.
А вы хотели, чтобы после евро игрок по 3 гола в каждом матче клал? Адаптация в клубе все равно нужна, вкат в сезон.
Жаль, что не срослось.