Мбаппе договорился с «Ливерпулем» в 2022-м с опцией перехода в «Реал» в будущем. Он разочаровался в проекте «ПСЖ» после продления контракта, но за него просили 400 млн (L’Équipe)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Антеру Энрике деньги Футбол

Килиан Мбаппе мог перейти в «Ливерпуль» из «ПСЖ».

Летом 2022 года, отказавшись от перехода в «Реал» на правах свободного агента, форвард сборной Франции продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» по схеме «2+1». Однако уже в то же межсезонье Килиан захотел сменить клуб.

Уже через несколько месяцев Мбаппе почувствовал себя «преданным» парижанами, утверждают источники L’Équipe, знакомые с ситуацией. Футболист был разочарован началом трансферного окна и считал, что клуб не выполнил обещания.

Утверждается, что француз договорился с «Ливерпулем» о краткосрочном контракте с возможностью затем перейти в «Мадрид». Речь могла идти о 200 миллионах евро, однако директор «ПСЖ» Антеру Энрике затребовал вдвое больше за футболиста, и переход не состоялся.

Летом 2024 года Мбаппе все же перешел в «Реал» по истечении срока контракта с «ПСЖ». Он забил 3 гола в 5 матчах за новый клуб.

28 комментариев
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Да пошел он на 3 буквы !, что бы Ливерпуль был для трамплина в Мадрид ?!, да ни за что , тут играют с душой за клуб а не вот это все
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Ответ qvykwxkh28
Да пошел он на 3 буквы !, что бы Ливерпуль был для трамплина в Мадрид ?!, да ни за что , тут играют с душой за клуб а не вот это все
Совершенно верно.
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На самом деле верить этому есть смысл. Потому что треть лета трубили о том, что Найк лично готов проспонсировать ( не помню уже каким образом ) переход Мбаппе в ЛФК.
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Цирк какой-то, а игру мы увидим от него? Шума много, толку мало
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Говорят в Ахмат тоже должен был приехать на один матч, с дальнейшим трансфером в Реал!
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Такие временщики в Ливерпуле не нужны
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Ни один уважающий себя топ-клуб не подпишется быть трамплином для амбиций какого бы то ни было игрока. Так что это утка.
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Ну и прекрасно что не срослось.🤡
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Ну и хорошо, что не перешел. Тянул бы одеяло на себя и протестовал, если что-то шло вразрез с его хотелками.
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Как бы в итоге не получилось что самому Мбаппе был больше нужен Париж чем наоборот.из топ 3 лучших игроков Мира он уже выпал.условный Салах ярче себя показывает
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Ну, раз писать не о чем, расскажу историю из источника "поверь мне брат".
Спасибо, сага уже кончилась, ищите новую ребят.
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разочаровался два года назад - пинал балду два года и думает, что восстановится эмоционально и в игровом плане.... посмотрим - я этому не верю... если пару лет пинаешь балду, очень трудно не то, что прибавить, а восстановить кондиции Игрока...
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Была такая теория 2 года назад как раз, что договоренности может поспособствовать найки, но шейхи скажем так пошли на попятную
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Ответ qvykwxkh28
Да пошел он на 3 буквы !, что бы Ливерпуль был для трамплина в Мадрид ?!, да ни за что , тут играют с душой за клуб а не вот это все
Ну климат и город очень влияют. Ливерпуль не то место, где хочется жить. А про "душу" это только для местных воспитанников
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Ответ Рамиль Валиев
Говорят в Ахмат тоже должен был приехать на один матч, с дальнейшим трансфером в Реал!
В Оренбург, с дальнейшим трансфером в Ливерпуль, с дальнейшем трансфером в Реал перед трансфером в Факел.

В итоге решили сократить цепочку до двух звеньев.
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Ливерпуль не тратит по 200 за игрока) что за прикол?)
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Ответ Игорь Новиков
Увидите. Один трофей уже есть) А вы хотели, чтобы после евро игрок по 3 гола в каждом матче клал? Адаптация в клубе все равно нужна, вкат в сезон.
Да это всё Джуд виноват) теперь всем кажется, что игроки только так и должны начинать в новой команде)
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Ответ bestvideox
Конечная остановка всё равно Реал, так что Мбаппе добился своей цели. Теперь бы преуспеть и получить ЗМ.
Ему для ЗМ хватит победы в Ла Лиге и полуфинала ЛЧ, но при этом статистика и вклад в победы должны быть больше, чем у Винисиуса и Джуда. Пока что в это слабо верится.
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Ответ Игорь Новиков
Увидите. Один трофей уже есть) А вы хотели, чтобы после евро игрок по 3 гола в каждом матче клал? Адаптация в клубе все равно нужна, вкат в сезон.
Мбаппе не лучше Вини или Родриго.
Подписав его, Реал добавил головной боли для Анчи.
Теперь ему приходится ломать то что отлично работало, чтобы сунуть Киллиана
в состав.
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Ответ Abid Damaev
Цирк какой-то, а игру мы увидим от него? Шума много, толку мало
Увидите. Один трофей уже есть)
А вы хотели, чтобы после евро игрок по 3 гола в каждом матче клал? Адаптация в клубе все равно нужна, вкат в сезон.
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Было бы интересно посмотреть на него в Ливерпуле и АПЛ.
Жаль, что не срослось.
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Такое отношение не подходит Ливерпулю
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Похоже на жирную утку
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Конечная остановка всё равно Реал, так что Мбаппе добился своей цели. Теперь бы преуспеть и получить ЗМ.
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Хорошо что не договорились, Дарвизи в разы лучше
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