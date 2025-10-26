Коул о «Ливерпуле»: «Нужно вернуться к проверенной тактике. В прошлом сезоне был идеальный баланс, против них не проходили контратаки – сейчас его нет»

Джо Коул высказался о проблемах «Ливерпуля» и предложил решение.

Команда Арне Слота уступила «Брентфорду » (2:3) в 9-м туре АПЛ .

«У «Ливерпуля» сейчас непростое положение в плане защиты титула. Мы все поддерживали их в начале сезона. Команда усилилась, купили Флориана Виртца – лучшего игрока Германии, – но сейчас в их игре нет баланса.

В прошлом сезоне баланс был идеальным: против них никто не мог успешно контратаковать, и со стандартами проблем не было. Сейчас им нужно на несколько недель вернуться к проверенной тактике», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля ».