«Ахмат» арендовал Уткина у «Ростова»

Даниил Уткин вернулся в «Ахмат».

Клуб из Грозного арендовал 24-летнего российского хавбека у «Ростова » до конца сезона.

Уткин уже выступал за «Ахмат » в сезоне-2021/22, забив 9 голов в 28 матчах Мир РПЛ .

В 5 матчах нынешнего сезона в чемпионате у Даниила нет результативных действий. Его статистика – здесь .

Фото: t.me/akhmatgrozny/7721