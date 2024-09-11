«Ахмат» арендовал Уткина у «Ростова»
Даниил Уткин вернулся в «Ахмат».
Клуб из Грозного арендовал 24-летнего российского хавбека у «Ростова» до конца сезона.
Уткин уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22, забив 9 голов в 28 матчах Мир РПЛ.
В 5 матчах нынешнего сезона в чемпионате у Даниила нет результативных действий. Его статистика – здесь.
Фото: t.me/akhmatgrozny/7721
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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