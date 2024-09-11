LFP призвала Мбаппе и «ПСЖ» в досудебном порядке урегулировать вопрос о долге в 55 млн евро. Клуб доволен
Ранее стало известно, что чемпион мира, перешедший летом в «Реал Мадрид», требует 55 млн евро до уплаты налогов от «Пари Сен-Жермен» за последние 3 месяца по контракту. Форвард обратился в LFP и УЕФА, утверждалось, что клубу могут запретить трансферы и участие в еврокубках.
Сегодня Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) провел заседание, на котором присутствовали юристы Мбаппе и «ПСЖ». Комитет призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности. Парижан это устроило.
«Клуб очень доволен сегодняшним двухчасовым слушанием. Мы напомнили, что игрок дал четкие публичные и частные обязательства, которые должны соблюдаться, поскольку клуб предоставил ему беспрецедентные преимущества за семь фантастических лет в Париже.
В свете устных и задокументированных аргументов, предоставленных клубов, комитет настоял на досудебном урегулировании между сторонами, которого «Пари Сен-Жермен» добивался много месяцев. Комитет предложила игроку рассмотреть процесс посредничества в переговорах», – цитирует Бен Джейкобс заявление «ПСЖ».
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