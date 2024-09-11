«Спартак» отдаст Маслова «Сочи» в бесплатную аренду. Контракт защитника с красно-белыми – до лета 2025-го

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Ахмат Павел Маслов Сочи Динамо Махачкала Футбол

Павел Маслов переходит из «Спартака» в «Сочи».

Клуб Мелбет Первой лиги бесплатно арендует 24-летнего защитника у красно-белых до конца сезона, по окончании которого срок контракта игрока с москвичами истечет.

При этом, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» зимой может вернуть Маслова. А большую часть зарплаты футболиста будут платить южане.

Если трансфер сорвется, есть вероятность перехода Маслова в «Динамо» Махачкала и «Ахмат».

Подробная статистика игрока – здесь.

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23 комментария
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С учетом того, как Сочи забирает игроков Зенита и Спартака, я знаю кто они - они фарм Газмяса!
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Судя по последним событиям получается, что в сделку по Соболеву включили передачу статуса фарм клуба Сочи от Зенита Спартаку
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Вроде Сочи считался Зенитовским фарм-клубом а как только опустился этажом ниже теперь похоже станет Спартаковским. Видимо Спартак готовится скоро в ФНЛ
Скажу не вроде,а точно.С головой Вы не дружите.
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Самое верное решение из всех, удачи Паше!
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Он наверное афигел, что его еще и опорником видят... подумал ну нафиг и в Сочи )
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Деян Станкович :-"Вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего!"
Это Станкович говорил месяц назад! А ХА ХА
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по сути спартак прощается с масловым, вряд ли его переподпишут
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Хочешь узнать уровень игрока,выставить его на трансфер.Маслов в Спартаке,а уровень его ФНЛ.
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Это засланный казачок. Теперь Сочи точно не выйдет в Премьер Лигу
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Опять поймали два фарма Зенита за странной сделкой
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Ответ ДМ-1чемпион
Деян Станкович :-"Вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего!" Это Станкович говорил месяц назад! А ХА ХА
никакой тренер не скажет, что какой-то из футболистов слабый.
они будут хоть в лицо врать, но правду об уровне какого-то футболиста не скажут никогда
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