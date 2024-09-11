«Спартак» отдаст Маслова «Сочи» в бесплатную аренду. Контракт защитника с красно-белыми – до лета 2025-го
Павел Маслов переходит из «Спартака» в «Сочи».
Клуб Мелбет Первой лиги бесплатно арендует 24-летнего защитника у красно-белых до конца сезона, по окончании которого срок контракта игрока с москвичами истечет.
При этом, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» зимой может вернуть Маслова. А большую часть зарплаты футболиста будут платить южане.
Если трансфер сорвется, есть вероятность перехода Маслова в «Динамо» Махачкала и «Ахмат».
Подробная статистика игрока – здесь.
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