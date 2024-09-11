«Спартак» отдаст Маслова «Сочи» в бесплатную аренду. Контракт защитника с красно-белыми – до лета 2025-го

Павел Маслов переходит из «Спартака» в «Сочи».

Клуб Мелбет Первой лиги бесплатно арендует 24-летнего защитника у красно-белых до конца сезона, по окончании которого срок контракта игрока с москвичами истечет.

При этом, как сообщает инсайдер Иван Карпов, « » зимой может вернуть . А большую часть зарплаты футболиста будут платить южане.

Если трансфер сорвется, есть вероятность перехода Маслова в « » Махачкала и « ».

Подробная статистика игрока – здесь.