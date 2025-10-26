Конте про 3:1 с «Интером»: «Они приехали нас убивать, но мы отказались умирать. У них лучший состав в Италии, а «Наполи» словно кто-то проклял, учитывая травмы. Но мы победили»

Антонио Конте отметил волю «Наполи» к победе после игры с «Интером» (3:1).

«Я проживаю матч вместе с моими футболистами, и мы играли против, по моему мнению, лучшего состава в Италии. «Интер» потерял какое-то количество очков, но на бумаге обладает составом совершенно другого уровня относительно остальных. Не просто так он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за три года.

И то, что мы выиграли этот матч, учитывая все травмы... Возможно, кто-то нас проклял, но мы все равно продолжаем идти вперед. «Интер» вышел сегодня с желанием по-спортивному убить нас, поскольку он находился в отличной форме и победил семь раз подряд, а мы уступили «Торино» и ПСВ.

В такой момент сезона ты должен убивать соперника, но мы не собирались умирать. Несмотря на все проблемы, мы провели отличный матч», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.