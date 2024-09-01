7:0 от «Барсы», победы «Зенита» и «Спартака», хет-трик Холанда, поражение «Байера», Санчо в «Челси», Медведев, Шнайдер и Самсонова в 1/8 US Open и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) в гостях в 7-м туре Мир РПЛ, новичок петербуржцев Лусиано Гонду дебютировал и сделал дубль. «Спартак» в меньшинстве (Зобнина удалили на 62-й) обыграл «Рубин» (1:0) благодаря голу Барко с пенальти, Карасев не поставил 11-метровый в ворота красно-белых. ЦСКА победил «Химки» (2:0).

2. «Барселона» деклассировала «Вальядолид» (7:0) на своем поле в 4-м туре Ла Лиги: Рафинья сделал хет-трик, у Левандовского 1+1, у Ямаля 0+2, у Торреса 1+1; у Флика 4 победы в 4 матчах. «Атлетико» победил «Атлетик» (1:0), забив на 92-й минуте, и другие результаты дня.

3. «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в 3-м туре АПЛ, Райса удалили на 49-й минуте. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Холанда обыграл «Вест Хэм» (3:1). Все результаты субботы – здесь.

4. US Open. Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в третьем круге (и 6-й год подряд вышел во вторую неделю на турнире), Янник Синнер победил Кристофера О’Коннелла.

Анастасия Павлюченкова проиграла Иге Швентек в третьем круге, Людмила Самсонова разгромила Эшлин Крюгер, Диана Шнайдер выбила Сару Эррани, Анна Калинская уступила Беатрис Хаддад Майя (судья ВАР ошиблась не в пользу россиянки), Анастасия Потапова – Каролине Муховой.

5. «Милан» поделил очки с «Лацио» (2:2) на выезде в 3-м туре Серии А – при Фонсеке у миланцев нет побед в трех матчах на старте сезона. «Наполи» дожал «Парму» (2:1), забив два гола после 90-й минуты (один на счету дебютанта Лукаку) – у соперника в воротах больше 25 минут стоял полевой игрок.

6. Ландо Норрис («Макларен») выиграл квалификацию на Гран-при Италии, Оскар Пиастри – 2-й, Джордж Расселл – 3-й, Макс Ферстаппен – 7-й.

Андреа Кими Антонелли подписал контракт с «Мерседесом», 18-летний гонщик займет место Льюиса Хэмилтона в 2025-м. Известны 18 из 20 пилотов «Формулы-1» на сезон-2025.

7. «Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А: форварда не считают частью проекта. 9-й номер Виктора отдали Лукаку.

8. «Байер» дома уступил «РБ Лейпциг» (2:3) во 2-м туре Бундеслиги и прервал 35-матчевую серию без поражений в турнире. «Боруссия» Дортмунд в меньшинстве сыграла 0:0 с «Вердером» в гостях.

9. Российские спортсмены завоевали 10 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже 31 августа: три золотых, пять серебряных и две бронзовые. В общем зачете уже 8-е место.

10. Джейдон Санчо все-таки перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» – аренда с обязательным выкупом за 25 млн фунтов. Кстати, «Челси» потратил больше всех в АПЛ на трансферы летом (261 млн евро) и получил наибольший доход, самые низкие расходы и лучший баланс – у «Ман Сити». Форвард «Зенита» Иван Сергеев отправится в «Крылья Советов» за 200 млн рублей.

11. Российский дзюдоист Махмадбеков перешел в сборную ОАЭ. В июле он принял приглашение МОК на Олимпиаду, а потом отказался от участия.

12. ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций.

13. МЛС. «Атланта» с Миранчуком обыграла «Шарлотт» (1:0), у россиянина 1 удар и 82,3% точных передач в первом матче в старте за новый клуб. Перед игрой клуб не указал в соцсети флаг России рядом с фото Алексея, аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное».

«Интер Майами» без Месси разгромил «Чикаго Файр» (4:1), Суарес сделал дубль во второй игре подряд и приблизился к лидерам гонки бомбардиров.

14. Гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдут в Индии с 18 по 20 октября.

Цитаты дня:

Артем Дзюба: «Мы великая нация, должны быть друг за дружку вне зависимости от того, что происходит, любить свою страну, город, близких, оставаться хорошими людьми»

Марат Хайруллин: «В России «Зенит» и СКА – флагманы спорта. Дай Бог, чтобы у Соболева все получилось, и они выиграли седьмой чемпионский титул»

Дмитрий Губерниев: «Медведева комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Загитовой»

Махоумс о Тейлор Свифт: «Она начала рисовать комбинации. Надо будет использовать одну из них»

«Встаю в очередь на алименты». Сафонов сделал предложение своей девушке Марине