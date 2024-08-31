Экс-судья Федотов о падении Зотова в штрафной «Спартака»: «Это пенальти. Медина совершил фол по неосторожности, Карасев ошибся, а ВАР не исправил»
Игорь Федотов оценил эпизод с падением Александра Зотова в штрафной «Спартака».
На 7-й минуте полузащитник «Рубина» упал на краю штрафной «Спартака» после борьбы с Хесусом Мединой. Судья встречи Сергей Карасев не увидел оснований для пенальти.
После консультации с коллегами, отвечающими за ВАР, Карасев оставил решение в силе.
«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» – Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасев решил не наказывать, отпустил этот момент.
А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве (Зотове – Спортс), в ногах был контакт. Карасев ошибся, а ВАР не исправил», – сказал бывший арбитр РПЛ.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Там же официально признали, что он ошибся с ненанзначением пенальти. И, несмотря на это, человека ставят на один из центральных матчей следующего тура…
Так писал каждый неадекват последние лет 10 на спортсе.