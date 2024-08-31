Экс-судья Федотов о падении Зотова в штрафной «Спартака»: «Это пенальти. Медина совершил фол по неосторожности, Карасев ошибся, а ВАР не исправил»

Игорь Федотов оценил эпизод с падением Александра Зотова в штрафной «Спартака».

На 7-й минуте полузащитник « » упал на краю штрафной «Спартака» после борьбы с . Судья встречи не увидел оснований для пенальти.

После консультации с коллегами, отвечающими за ВАР, Карасев оставил решение в силе.

«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» – Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасев решил не наказывать, отпустил этот момент.

А вот в ворота « » следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве (Зотове – Спортс), в ногах был контакт. Карасев ошибся, а ВАР не исправил», – сказал бывший арбитр .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»