Экс-судья Федотов о падении Зотова в штрафной «Спартака»: «Это пенальти. Медина совершил фол по неосторожности, Карасев ошибся, а ВАР не исправил»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Зотов Игорь Федотов видеоповторы Тео Бонгонда Хесус Медина Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов оценил эпизод с падением Александра Зотова в штрафной «Спартака».

На 7-й минуте полузащитник «Рубина» упал на краю штрафной «Спартака» после борьбы с Хесусом Мединой. Судья встречи Сергей Карасев не увидел оснований для пенальти.

После консультации с коллегами, отвечающими за ВАР, Карасев оставил решение в силе.

«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» – Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасев решил не наказывать, отпустил этот момент.

А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве (Зотове – Спортс), в ногах был контакт. Карасев ошибся, а ВАР не исправил», – сказал бывший арбитр РПЛ.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

41 комментарий
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Что вообще Карасев делает после карнавала в матче Динамо с Краснодаром?
Там же официально признали, что он ошибся с ненанзначением пенальти. И, несмотря на это, человека ставят на один из центральных матчей следующего тура…
+29
-2
+27
Мое мнение, ни в одном из эпизодов ничего не было
+38
-11
+27
Ответ Alex
Комментарий скрыт
Чисто игровой момент. Какая красная?
+19
-7
+12
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
что скажешь по пенальти нн?
+7
-1
+6
Ответ joe thornton 19
Что вообще Карасев делает после карнавала в матче Динамо с Краснодаром? Там же официально признали, что он ошибся с ненанзначением пенальти. И, несмотря на это, человека ставят на один из центральных матчей следующего тура…
И он так же не назначает пенальти
+8
-3
+5
Ситуация с Вуячичом тоже была пограничная можно было бы и красную показать за такой удар по Угальде.
+8
-4
+4
Федотов Зотова Зуевым называет, он вообще трезвый? Зотов выставил ногу в сторону, об которую споткнулся Медина. Где тут нарушение Медины?
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Ответ Кот болотный
Админресурсищще.
Ты про своего гегемона?)))
+9
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+4
А как так вышло,что Карасев вообще судит,если призгали что он нормально так ошибся.
+4
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Там слепому понятно что пенальти было. Спартак как всегда тянут куда то.
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+3
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
ВАР смотрел, зачем на Карасёва наговаривать.
+4
-1
+3
Ответ nCuXpalata13
Мое мнение, ни в одном из эпизодов ничего не было
Чего еще ожидать от фаната Спартака))
+12
-9
+3
Ответ ДжангоБум
что скажешь по пенальти нн?
Ничего не скажет. Это другое)))
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Калинин
Это игровой момент какая красная это максимум жёлтая
Желаю тебе побольше таких игровых моментов, когда тебе шлагбаум в горло выставляют.
+1
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+1
Ответ Доктор Щульц
Ситуация с Вуячичом тоже была пограничная можно было бы и красную показать за такой удар по Угальде.
Это игровой момент какая красная это максимум жёлтая
+3
-2
+1
Ответ joe thornton 19
Что вообще Карасев делает после карнавала в матче Динамо с Краснодаром? Там же официально признали, что он ошибся с ненанзначением пенальти. И, несмотря на это, человека ставят на один из центральных матчей следующего тура…
Где он дает Рубину лупить игроков Спартак весь матч.
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Карась прощает Рубин!!!И видно ,что карточки им ЗАСЛУЖЕННЫЕ нехотя даёт...Где уж совсем ЯВНО-дал,видимо с мыслью о том,что увидят ,мол ломаю игру...А затем даёт нам,мол блин точно заскулят -ломаю, дай ка уровняю...Кто это 💩ставит на наши матчи?!!!!!
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Так Медина первый был на мяче
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Вот что значит репутация работает на человека, он совершает одну грубую ошибку и всё равно получает назначение на следующий матч, в котором допускает ещё одну, интересно чем кончится эта история
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Лишний повод, для недоброжелателей.
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Федотов уже давно связь с реальность потерял
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как обычно лукойл с судьями работает
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Пендаль должен быть если нарушение 100%,здесь же непонятно до конца кто нарушал. В том году ещё перестали давить пенки за незначительные контакты в Лиге Чемпионов, еврокубки и на Евро также выдерживают эту линию, дают бороться.
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Борзыкин и Рабинер смолчали?
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Да ладно. Федотов же мясной судейка?

Так писал каждый неадекват последние лет 10 на спортсе.
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Ответ joe thornton 19
Что вообще Карасев делает после карнавала в матче Динамо с Краснодаром? Там же официально признали, что он ошибся с ненанзначением пенальти. И, несмотря на это, человека ставят на один из центральных матчей следующего тура…
к нему то вопросов меньше,к вар вопросы,легко все эти моменты можно пропустить,все таки скорости нормальные,борьбы много,а вот действия вар не объяснимы
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На втором повторе в трансляции было видно что сначала зотов ударил по задней ноге медины, а потом медина уже. Так что скорее фол зотова.
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Карасёв вообще-то судья?
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Футбол смотрите или комментарии читаете, ув. Федотов?!
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клмментаторы, вам лучше аниме комментить, такой отстой
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