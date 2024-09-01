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Калинская использовала ВАР в матче с Хаддад Майей – но судья допустила ошибку при просмотре повтора

Судья матча между Анной Калинской и Беатрис Хаддад Майей в третьем круге US Open допустила ошибку после просмотра ВАР.

На US Open есть возможность смотреть повторы на только аутов, но и любых других игровых моментов. Калинская воспользовалась ей при счете 2:0, 40:40 на подаче бразильянки – она посчитала, что та не успела достать ее укороченный до второго отскока.

Повтор показал, что Хаддад Майя не успела.

Тем не менее, судья присудила очко бразильянке.

Первый сет Калинская проиграла 3:6, хотя вела 3:1.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoUS Open
происшествия
logoWTA
logoБеатрис Хаддад Майя
logoАнна Калинская
logoсудьи
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