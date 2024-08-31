ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Бельгии по футболу ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Федерация футбола Израиля Джанни Инфантино Сборная Палестины по футболу Политика Лига наций УЕФА Футбол

ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля по запросу Палестины.

Руководящий орган футбола должен был сегодня принять решение. Перед началом олимпийского футбольного турнира в июле ФИФА заявила, что юридическая оценка запроса палестинцев будет представлена совету организации до 31 августа.

«ФИФА получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израиля.

Эта оценка будет направлена Совету ФИФА для ознакомления, чтобы обсудить этот вопрос на следующем заседании, которое состоится в октябре», – сказано в сообщении ФИФА.

Это означает, что сборная Израиля сыграет в Лиге наций УЕФА, которая начнется в сентябре. Их соперниками по группе в лиге А станут Франция, Италия и Бельгия.

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда в Газе люди кончатся, тогда и приходите, подумали в ФИФА
+91
-8
+83
Вы не понимаете, это другое))
+74
-14
+60
А что, кто-то удивился?
+56
-7
+49
Ответ Mohnatiy
А что, кто-то удивился?
90% либеральной аудитории спортсру должны не то что удивиться, а полностью пересмотреть свои сопливые взгляды
+55
-16
+39
Мир основанный на правилах нравится лишь тем, кто эти правила устанавливает.
+37
-3
+34
Типичные двойные стандарты
+35
-5
+30
🤣🤣🤣 Ну да, там же не СВО
+34
-8
+26
Кто бы сомневался, гасить мирных в Палестине это другое, тут понимать надо.
+32
-9
+23
Израиль страна террорист
+31
-8
+23
до октября какого года?
+20
-2
+18
А толку от этого следующего заседания? Кто-то верит, что что-то изменится?
+15
-3
+12
А кто там от имени Палестины просит, те самые ребята что расстреляли музыкальный фестиваль?
+29
-17
+12
Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
хозяин сказал, что это самооборона
+12
-4
+8
Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
Кстати да , 28 населенных пунктов оккупировали и УЕФА и ФИФА молчит , хотя всем и так понятно всё
+13
-6
+7
На просьбу отстранить Израиль , в ответ фифа посоветовала посмотреть « Не шутите с Зоханом» и жить мирно :)
+8
-3
+5
ето другое, понимать надо ну
+8
-4
+4
Ответ Роман Миловидов
90% либеральной аудитории спортсру должны не то что удивиться, а полностью пересмотреть свои сопливые взгляды
Пфф, они просто пропустят это мимо себя)))
+4
0
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Пока массово, как с нами. не начнут отказываться играть с ними, не отстранят. а учитывая, что они в Европе, то не отстранят.
Индонезия попробовала отказать им в участии на ЧМ, а ФИФА сказала, что так делать только против России можно и перенесла ЧМ из Индонезии
+4
0
+4
Очень удобно постоянно откладывать рассмотрение вопроса об отстранении.
+5
-2
+3
Ответ Дядя ТУРА
Где была ФИФА когда Римская империя завоёвывала территории? Почему не отстраняли. Двойные стандарты
Смотрели на Спартак
+3
0
+3
Какой же с…а мир двуличный.
+4
-1
+3
ФИФА: у нас нет двойных стандартов, мы ваще самые прозрачные и чистые, круче нас только МОК
+3
-1
+2
Ответ Alarich
И правильно сделали, поскольку это мероприятие ФИФА
Правильно, конечно. Правильно было бы еще и Польше, а потом если понадобится и Швеции, технарь выписать.
Но фифа не очень последовательны)
+2
0
+2
Просто в мировой политике очень много людей, которые лоббируют интересы Израиля. Но в ней нет тех, кто лоббирует интересы русских. Вот поэтому Россию отстраняют, а Израиль и за более худшие выходки не могут. Раньше я этого не понимал, сильно пересмотрел свои взгляды в последнее время на полностью противоположные. Друзей там у нас нет.
+4
-2
+2
Это "другое" по мнению запада!
+10
-8
+2
Украину,которая кассетные боеприпасы, запрещённые всеми конвенциями, применяет против мирных жителей , намеренно обстреливая жилые кварталы?????
+4
-3
+1
Ответ Dizzod
Не могу понять это Израиль такой большой или Россия маленькая?
или европейцы лицемеры?
+2
-1
+1
Пока массово, как с нами. не начнут отказываться играть с ними, не отстранят. а учитывая, что они в Европе, то не отстранят.
+3
-2
+1
Ответ ДядюнТоп
Когда в Газе люди кончатся, тогда и приходите, подумали в ФИФА
Так они не закончатся, как говорил классик: Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие.
+1
0
+1
Отложил = послал
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий