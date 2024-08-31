ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций

ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля по запросу Палестины.

Руководящий орган футбола должен был сегодня принять решение. Перед началом олимпийского футбольного турнира в июле ФИФА заявила, что юридическая оценка запроса палестинцев будет представлена совету организации до 31 августа.

«ФИФА получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израиля.

Эта оценка будет направлена Совету ФИФА для ознакомления, чтобы обсудить этот вопрос на следующем заседании, которое состоится в октябре», – сказано в сообщении ФИФА.

Это означает, что сборная Израиля сыграет в Лиге наций УЕФА, которая начнется в сентябре. Их соперниками по группе в лиге А станут Франция, Италия и Бельгия.