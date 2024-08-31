«МЮ» отдал Санчо «Челси» в аренду с обязательным выкупом за 25 млн фунтов

Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

« » арендовал 24-летнего вингера на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 25 млн фунтов.

Напомним, летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

В этом сезоне вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Статистику вингера можно изучить здесь.

Фото: chelseafc.com

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