«МЮ» отдал Санчо «Челси» в аренду с обязательным выкупом за 25 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

«Челси» арендовал 24-летнего вингера на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 25 млн фунтов.

Напомним, летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

В этом сезоне Санчо вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Статистику вингера можно изучить здесь.

Фото: chelseafc.com

«МЮ» купил Угарте, «Арсенал» арендовал Стерлинга. Онлайн трансферного дедлайна

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зимой если Бозли будет скучно и захочет купить что-то ненужное, у нас ещё Антони есть)
+73
-4
+69
РПЛ и АПЛ братья навеки. Как же в этих двух лигах любят в 5-10 раз переплачивать за паспорт. Впрочем, даже Санчо лучше украинской ракеты. Теперь по крайней мере на левом фланге есть игрок уровня 6-8 места АПЛ.
+52
-14
+38
Наверное по очереди будут играть. Со старта играет Педру Нету, на 25й минуте его меняет Феликс. В начале второго тайма вместо Феликса выходит Санчо, на 75й минуте Джейдона меняет Мудрик. Для других позиций замен не останется, но кого заботят такие мелочи
+22
0
+22
Челси санитар леса))
+18
-4
+14
Ответ Streetbor
Зимой если Бозли будет скучно и захочет купить что-то ненужное, у нас ещё Антони есть)
Осталось его только гуталином обмазать и сделать причёску полу-бокс 🙃
+11
-1
+10
Ответ Pucheslav
Он разве не на правом играет ?
На правом его только в мю додумались ставить
+8
-4
+4
Ответ Prokuror Prokurorov
РПЛ и АПЛ братья навеки. Как же в этих двух лигах любят в 5-10 раз переплачивать за паспорт. Впрочем, даже Санчо лучше украинской ракеты. Теперь по крайней мере на левом фланге есть игрок уровня 6-8 места АПЛ.
Ну, 20+5 - какая тут переплата то?
Он сейчас столько и стоит.
+3
0
+3
Скоро матч с грозной Астаной, надо обязательно усиливаться)
+4
-1
+3
Ответ Дилявяр Ашимов
Не он левом играет
Я не понимаю зачем Челси на левом фланге Санчо, Мудрык, Нету, Феликс и ещё Нкунку туда пихают. Просто для чего эти трансферы нужны, они бы лучше защитников искали и вратарей 😁
+2
0
+2
Ответ jexOn
На пике стоил более 100 млн. Обидно видеть, что ничего не получилось в МЮ у него.
Да, но тут он сам себе злобный буратино. Надо было в футбол не на приставке (или на чём там он) до ночи рубиться а IRL
+2
0
+2
Санчо - хороше усиление для Челси. Норм сделка
+2
-1
+1
На пике стоил более 100 млн. Обидно видеть, что ничего не получилось в МЮ у него.
+1
0
+1
За такие деньги норм трансфер... Кто знает, может и заиграет, а если нет, то за небольшие деньги взяли.
+1
0
+1
Ответ Be_Cos
25 млн. + PlayStation 5 + подписка на PS+ на 5 лет вперёд 😎
есть вещи, которые нельзя купить за деньги, для всего остального существует мастеркард (с)
писал, аж скупая слеза прокатилась
+1
0
+1
Посмотрим, но ощущение что АПЛ это не его
+1
0
+1
Ответ Pucheslav
Он разве не на правом играет ?
Не он левом играет
+1
0
+1
Ответ Prokuror Prokurorov
РПЛ и АПЛ братья навеки. Как же в этих двух лигах любят в 5-10 раз переплачивать за паспорт. Впрочем, даже Санчо лучше украинской ракеты. Теперь по крайней мере на левом фланге есть игрок уровня 6-8 места АПЛ.
гдето заплакал михайло
+1
0
+1
ПГТ Челси
+2
-1
+1
Ответ artemio303
За такие деньги норм трансфер... Кто знает, может и заиграет, а если нет, то за небольшие деньги взяли.
у него зарплата в МЮ была 250 тыщ в неделю
в Челси сейчас только у Джеймса столько-же, выше ни у кого нет
потому надо сначала знать, что с зарплатой, как договорились, а то "за 3 копейки", "небольшие деньги"
0
0
0
Ответ udod
у него зарплата в МЮ была 250 тыщ в неделю в Челси сейчас только у Джеймса столько-же, выше ни у кого нет потому надо сначала знать, что с зарплатой, как договорились, а то "за 3 копейки", "небольшие деньги"
У него было больше 300-х тысяч. Что-то около 350
0
0
0
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Господи, ну серьёзно, у МЮ играют Рэшфорд, Гарначо, Холодильник и не играет (но имеется) Маунт, но они спихнули чувака, который только что был хорош в команде, дошедшей до финала ЛЧ, за 20+5 потому что он не играл в Голландии. Успокойтесь уже.
Господи, какая чушь. Да хоть до финала галактических чемпионов. Его даже в Дортмунде хватило на пару матчей. Настолько хорош, что от его возвращения моментально отказались
0
0
0
Ответ HMD
Наверное по очереди будут играть. Со старта играет Педру Нету, на 25й минуте его меняет Феликс. В начале второго тайма вместо Феликса выходит Санчо, на 75й минуте Джейдона меняет Мудрик. Для других позиций замен не останется, но кого заботят такие мелочи
а вратарей вообще можно по 10 минут)
0
0
0
Ответ Nick Y
Это ненужное до финала лч дошло
Это вы о ком?
0
0
0
Ответ udod
интересно, что по зарплате пошёл на снижение? всю ли её будет выплачивать Челси?
Пишут, что Челси будет выплачивать большую часть зп. Она у него ~350 тыс фунтов
0
0
0
Ответ ILB05
Посмотрим, но ощущение что АПЛ это не его
Через год-полтора будут пытаться слить, как Стерлинга
0
0
0
Ответ Павел Рожков
Отдать второго по силе игрока атакующего ради того чтобы сенатор играл или потому что тренеришка - физрук) Во что же они превратили МЮ)
Как минимум Гарначо и Амад лучше него. Хоть Рэшфорд все еще в команде, от одного ленивца с зарплатой под 300к избавились.
0
0
0
Отдать второго по силе игрока атакующего ради того чтобы сенатор играл или потому что тренеришка - физрук) Во что же они превратили МЮ)
+1
-1
0
а ещё интересно будет сравнить, как пойдут дела у Стерлинга в Арсенале, и у Санчо в Челси
ведь Стерлинг Мареске был не нужен, а Санчо, выходит, нужен
0
0
0
интересно, что по зарплате
пошёл на снижение?
всю ли её будет выплачивать Челси?
0
0
0
Какой интересно он возьмёт себе номер, 99?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий