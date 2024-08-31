«МЮ» отдал Санчо «Челси» в аренду с обязательным выкупом за 25 млн фунтов
Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».
«Челси» арендовал 24-летнего вингера на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 25 млн фунтов.
Напомним, летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
В этом сезоне Санчо вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Статистику вингера можно изучить здесь.
Фото: chelseafc.com
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Он сейчас столько и стоит.
писал, аж скупая слеза прокатилась
в Челси сейчас только у Джеймса столько-же, выше ни у кого нет
потому надо сначала знать, что с зарплатой, как договорились, а то "за 3 копейки", "небольшие деньги"
ведь Стерлинг Мареске был не нужен, а Санчо, выходит, нужен
пошёл на снижение?
всю ли её будет выплачивать Челси?