Артем Дзюба: «Мы великая нация, должны быть друг за дружку вне зависимости от того, что происходит, любить свою страну, город, близких, оставаться хорошими людьми»

Артем Дзюба заявил, что нужно учиться быть терпимее друг к другу.

– Как подняться после поражений?

– Нужно никогда не сдаваться, продолжать верить. Самое главное – оставаться хорошим человеком. Если ты знаешь, какой ты человек, и ведешь себя правильно, то все тебе воздастся. Люди понимают, кто настоящий, а кто нет.

Не хочется быть пустышкой, надевать маску. Самое простое в тяжелых ситуациях – сдаться. У всех бывают периоды, когда ты хочешь на все плюнуть. Не можешь идти – ползи. Иди к своей цели. Вещи, которые случаются с нами, делают нас лучше, сильнее.

Вы должны любить свою страну, свой город, близких. Надо научиться быть терпимее друг к другу. Мы – великая нация, должны быть друг за дружку всегда, вне зависимости от того, что происходит, – заявил экс-игрок «Спартака», «Зенита», « » и сборной России.