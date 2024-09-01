Артем Дзюба: «Мы великая нация, должны быть друг за дружку вне зависимости от того, что происходит, любить свою страну, город, близких, оставаться хорошими людьми»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба заявил, что нужно учиться быть терпимее друг к другу.

– Как подняться после поражений?

– Нужно никогда не сдаваться, продолжать верить. Самое главное – оставаться хорошим человеком. Если ты знаешь, какой ты человек, и ведешь себя правильно, то все тебе воздастся. Люди понимают, кто настоящий, а кто нет.

Не хочется быть пустышкой, надевать маску. Самое простое в тяжелых ситуациях – сдаться. У всех бывают периоды, когда ты хочешь на все плюнуть. Не можешь идти – ползи. Иди к своей цели. Вещи, которые случаются с нами, делают нас лучше, сильнее.

Вы должны любить свою страну, свой город, близких. Надо научиться быть терпимее друг к другу. Мы – великая нация, должны быть друг за дружку всегда, вне зависимости от того, что происходит, – заявил экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.

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19 комментариев
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Где-то есть нация рукаку, к которой обращается Дзюба.
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В депутаты собрался?
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Спасибо за прямое указание на то, что я должен любить. Раньше не знал, теперь стали очень понятны мои обязанности
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Всё правильно, надо любить свою страну, город, близких. Власть не равно родина. Как многие утверждают. Родина она одна была, есть и будет. А власть бывает разная, рано или поздно она поменяется, в нашем случае поздно
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Философ Артем Дзен Ба.
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"Должны быть друг за друга, не смотря ни на что" и "быть хорошими людьми" порой противоречит друг другу... Хочешь быть хорошим, изволь смотреть.
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Аминь!
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Ответ Spartakus1984
В депутаты собрался?
Лозунг: « А ты душил сегодня ?»
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Ответ superbro
– Как подняться после поражений? – Сиалекс
Тут не то что бы многим он не нужен (более менее молодая аудитория) многие даже не знают что это!
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как говорится : родина - это не государство
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Что только не сделает паспортист, чтобы присосаться к бюджету
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Дзюба, едет в Курск?
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Общие, пустые слова
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Только 5-10% богатых присосались к ресурсам и втирают: войны, коррупция - норма. А народ терпит, дотерпелись
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Пусть почитает "Окаянные дни"
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Есть поучительнее, от спортсмена поизвестнее
„Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет.“ - Майк Тайсон
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– Как подняться после поражений?
– Сиалекс
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Что это с ним случилось? На лозунги потянуло, однако...Неужели вступил в "Единую Россию"?
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