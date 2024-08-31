Российский дзюдоист Махмадбеков перешел в сборную ОАЭ. В июле он принял приглашение МОК на Олимпиаду, а потом отказался от участия
Об этом он сообщил у себя в соцсети.
«Мне было очень тяжело покинуть сборную, я вырос в ней, мой путь начался еще в 15 лет в юношах и целых 9 лет я представлял Россию на международной арене.
Я все так же люблю эту страну, там у меня все мои близкие друзья, я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо РФ, они все люди с большой буквы.
Но если я хотел достичь тех результатов, к которым я стремлюсь, я должен был это сделать», – написал Махмадбеков.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде в Париже лишь четверых российских дзюдоистов, несмотря на наличие 12 квот у россиян. После этого Федерация дзюдо России заявила, что ее спортсмены не выступят на соревнованиях из-за унизительных условий участия.
МОК сообщал, что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду, но в итоге россиянин от участия отказался.
Загадка с нашим олимпийцем: принял приглашение МОК в Париж, а в России уверены, что отказался
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