Российский дзюдоист Махмадбеков перешел в сборную ОАЭ. В июле он принял приглашение МОК на Олимпиаду, а потом отказался от участия

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков будет выступать за сборную ОАЭ.

Об этом он сообщил у себя в соцсети.

«Мне было очень тяжело покинуть сборную, я вырос в ней, мой путь начался еще в 15 лет в юношах и целых 9 лет я представлял Россию на международной арене.

Я все так же люблю эту страну, там у меня все мои близкие друзья, я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо РФ, они все люди с большой буквы.

Но если я хотел достичь тех результатов, к которым я стремлюсь, я должен был это сделать», – написал Махмадбеков.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде в Париже лишь четверых российских дзюдоистов, несмотря на наличие 12 квот у россиян. После этого Федерация дзюдо России заявила, что ее спортсмены не выступят на соревнованиях из-за унизительных условий участия.

МОК сообщал , что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду, но в итоге россиянин от участия отказался .

Загадка с нашим олимпийцем: принял приглашение МОК в Париж, а в России уверены, что отказался