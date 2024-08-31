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  • Российский дзюдоист Махмадбеков перешел в сборную ОАЭ. В июле он принял приглашение МОК на Олимпиаду, а потом отказался от участия
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Российский дзюдоист Махмадбеков перешел в сборную ОАЭ. В июле он принял приглашение МОК на Олимпиаду, а потом отказался от участия

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков будет выступать за сборную ОАЭ.

Об этом он сообщил у себя в соцсети. 

«Мне было очень тяжело покинуть сборную, я вырос в ней, мой путь начался еще в 15 лет в юношах и целых 9 лет я представлял Россию на международной арене.

Я все так же люблю эту страну, там у меня все мои близкие друзья, я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо РФ, они все люди с большой буквы.

Но если я хотел достичь тех результатов, к которым я стремлюсь, я должен был это сделать», – написал Махмадбеков. 

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде в Париже лишь четверых российских дзюдоистов, несмотря на наличие 12 квот у россиян. После этого Федерация дзюдо России заявила, что ее спортсмены не выступят на соревнованиях из-за унизительных условий участия.

МОК сообщал, что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду, но в итоге россиянин от участия отказался

Загадка с нашим олимпийцем: принял приглашение МОК в Париж, а в России уверены, что отказался

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Махмадбека Махмадбекова
logoсборная России
дзюдо
Махмадбек Махмадбеков
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