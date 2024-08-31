Чемпионат России. «Химки» примут ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Пари НН», «Спартак» против «Рубина»

«Химки» примут ЦСКА в стартовом матче 7-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу « » сыграет с « » на выезде, « » будет противостоять « ».

В воскресенье состоится матч « » – «Краснодар».

Чемпионат России

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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