Чемпионат России. «Химки» примут ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Пари НН», «Спартак» против «Рубина»

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«Химки» примут ЦСКА в стартовом матче 7-го тура Мир РПЛ.

 Также в субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Спартак» будет противостоять «Рубину». 

В воскресенье состоится матч «Локомотив» – «Краснодар». 

Чемпионат России

7-й тур

Химки – ЦСКА
Дата проведения
31 августа, 15:00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Зенит
Дата проведения
31 августа, 17:30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Рубин
Дата проведения
31 августа, 19:45, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Акрон
Дата проведения
31 августа, 20:00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Динамо
Дата проведения
1 сентября, 15:00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Динамо Махачкала
Дата проведения
1 сентября, 17:30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
1 сентября, 19:45, «РЖД Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Факел
Дата проведения
1 сентября, 20:00, «Ростов Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

15 комментариев
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В последних 5 матчах против "парижан" был пропущен всего один мяч.
С пенальти, в матче 30 тура, когда Команда уже была на чемоданах и с медалями на шее.
Учитывая, что нижегородцы находятся не в лучшей форме, хотелось бы увидеть цельный и качественный футбол от Зенита.
Васильева в старт.[хотя, после 90 минут в Самаре в это верится с трудом]
Волкова за пределы заявки.
Гонду отправился с Командой на матч.
Может, на поле появится, он неделю назад на поле выходил последний раз.

Вперед, Зенит!
+6
-5
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
В последних 5 матчах против "парижан" был пропущен всего один мяч. С пенальти, в матче 30 тура, когда Команда уже была на чемоданах и с медалями на шее. Учитывая, что нижегородцы находятся не в лучшей форме, хотелось бы увидеть цельный и качественный футбол от Зенита. Васильева в старт.[хотя, после 90 минут в Самаре в это верится с трудом] Волкова за пределы заявки. Гонду отправился с Командой на матч. Может, на поле появится, он неделю назад на поле выходил последний раз. Вперед, Зенит!
Хотелось бы уже увидеть в деле Лусиано,вперёд за Питер!
+2
-1
+1
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Рубин» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
+6
-6
0
Привет, родня! Начинается....
0
0
0
За выигрышную серию Локо и беспроигрышную Краснодара,Локальная "вывеска тура" ) А еще за "Ахматакрон" или "Акронохмат" - это уже сейчас за шесть очей для заступивших одной ногой в первую лигу)
0
0
0
У них же с аргами контры, посмотрим.Верим в команду!
+1
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0
Ответ Дмитрий9779
Хотелось бы уже увидеть в деле Лусиано,вперёд за Питер!
Не удивлюсь, если он сразу с первых минут выйдет, под сережин навесбол.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Не удивлюсь, если он сразу с первых минут выйдет, под сережин навесбол.
Главное чтобы его бразильцы не игнорили.
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Ответ Дмитрий9779
Главное чтобы его бразильцы не игнорили.
А с чего им это делать?
Только потому, что он аргентинец?)

Мостового не игнорят, а тут человек, вероятно, понимает как в футбол играть.
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Ответ Дмитрий9779
У них же с аргами контры, посмотрим.Верим в команду!
Какие конкретно у наших бразильцев могут быть контры, если они первый раз аргентинца видят)
Да и профессионалы, в конце концов.
Свои мнимые неприязни[которых нет, я уверен] должны быть запрятаны как можно глубже)
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Какие конкретно у наших бразильцев могут быть контры, если они первый раз аргентинца видят) Да и профессионалы, в конце концов. Свои мнимые неприязни[которых нет, я уверен] должны быть запрятаны как можно глубже)
Про неприязни да,клуб не сборная.
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Ответ Дмитрий9779
Про неприязни да,клуб не сборная.
В случае чего, у Гонду если поддержка в лице Барриоса и Кассьерры.
На клубных видео аргентинец с ними тусил, что логично, учитывая язык)
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