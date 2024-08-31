Чемпионат России. «Химки» примут ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Пари НН», «Спартак» против «Рубина»
«Химки» примут ЦСКА в стартовом матче 7-го тура Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Спартак» будет противостоять «Рубину».
В воскресенье состоится матч «Локомотив» – «Краснодар».
Чемпионат России
7-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 15:00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 31 августа, 19:45, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 31 августа, 20:00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15:00, «Газовик»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17:30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 19:45, «РЖД Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 20:00, «Ростов Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С пенальти, в матче 30 тура, когда Команда уже была на чемоданах и с медалями на шее.
Учитывая, что нижегородцы находятся не в лучшей форме, хотелось бы увидеть цельный и качественный футбол от Зенита.
Васильева в старт.[хотя, после 90 минут в Самаре в это верится с трудом]
Волкова за пределы заявки.
Гонду отправился с Командой на матч.
Может, на поле появится, он неделю назад на поле выходил последний раз.
Вперед, Зенит!
Чемпионат России. «Рубин» разгромил «Спартак» и другие матчи
бгг
Только потому, что он аргентинец?)
Мостового не игнорят, а тут человек, вероятно, понимает как в футбол играть.
Да и профессионалы, в конце концов.
Свои мнимые неприязни[которых нет, я уверен] должны быть запрятаны как можно глубже)
На клубных видео аргентинец с ними тусил, что логично, учитывая язык)