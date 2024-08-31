«Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А: форварда не считают частью проекта. 9-й номер Виктора отдали Лукаку

Теги серия А Италия Наполи Ромелу Лукаку Мариу Руй Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен исключен из состава «Наполи».

Неаполитанский клуб вывел нападающего из заявки на сезон Серии А. Такая же мера была принята по отношению к Мариу Рую. «Наполи» больше не считает этих игроков частью проекта. 

В подписании нигерийского форварда перед закрытием трансферного окна был заинтересован «Челси», но переговоры не увенчались успехом

Осимхен и Руй хотят покинуть «Наполи», но на своих условиях, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Отношения футболистов с клубом испорчены.

Кроме того, «Наполи» отдал 9-й номер, под которым играл Осимхен, новичку команды Ромелу Лукаку.

69 комментариев
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Ответ Папа Футбола
Вот тебе и благодарность за чемпионский сезон, Осимхен такого отношения к себе явно не заслужил.
Заслужил на все 100%
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Ответ Угараю_с_вас
Все пишут про Осимхена, а Руй чем не угодил?
Руй его знает
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+42
Ответ Папа Футбола
Вот тебе и благодарность за чемпионский сезон, Осимхен такого отношения к себе явно не заслужил.
Осимхен заслужил. Шантажируя клуб перед закрытием трансферного окна. С Челси договорились, но он и его агент затребовали зарплату, которую даже Боули не дал(даже Боули.подчеркиваю). Теперь его попросили к саудам. Всё ровно
+46
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+41
Осимхрен
+20
-4
+16
Ответ Balt39
Осимхен заслужил. Шантажируя клуб перед закрытием трансферного окна. С Челси договорились, но он и его агент затребовали зарплату, которую даже Боули не дал(даже Боули.подчеркиваю). Теперь его попросили к саудам. Всё ровно
Что значит "даже Боули"? Ему жалкие 4 млн в год предлагали. Это смех просто для игрока такого уровня.
+12
-2
+10
Все пишут про Осимхена, а Руй чем не угодил?
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странно, что при дефиците центрфорвардов, никто не купил Осимхена
дело только в непомерных запросах нигерийца?
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Ответ Владимир Владимир
Он просто пошёл на демарш, в отличие от Хамсика, Кулибали и прочих, которые предпочли остаться в клетке Де Лау, известного своей упёртостью. Да и в Неаполе всегда так было: Марадона в пример.
другим топ-игрокам (в расцвете сил) стоит лишний раз подумать, прежде чем идти в кабалу к Делаурентису. причем сам Осимхен ровно так же вызывает отторжение, и сидеть его в Челси не хотелось
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Ответ Balt39
Осимхен заслужил. Шантажируя клуб перед закрытием трансферного окна. С Челси договорились, но он и его агент затребовали зарплату, которую даже Боули не дал(даже Боули.подчеркиваю). Теперь его попросили к саудам. Всё ровно
Читал, что Челси ему очень "щедро" 4 млн предложили, а остальную часть з/п бонусами, при том не сказать, что легкодостижимыми - например попадание клуба в ЛЧ по итогам сезона. Само-собой он отказался от таких мутных схем.
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Остановите, Вите надо выйти!)
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Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Он просто пошёл на демарш, в отличие от Хамсика, Кулибали и прочих, которые предпочли остаться в клетке Де Лау, известного своей упёртостью. Да и в Неаполе всегда так было: Марадона в пример.
+6
-1
+5
Исключение Осимхена из состава - очень глупое решение клуба. Вы исключаете лучшего игрока из состава и ради чего? Ну накажите вы его и что это даст? Стоимость упадет, отношение ещё больше ухудшится. Угроза остальным игрокам - полная чушь.
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У нас тут Собооева уже сороковой день обсуждают, а здесь какой то Осимхен
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ЦСКА, вроде, был нужен нападающий
Осимхен не хочет поиграть во второй лиге мира?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Вау, вот бы игроки хотя бы полгода посидели бы в дубле, было бы уроком для всех остальных. Понятно, что Наполи теряет сильно в деньгах, но хотя бы так. Кто-то из клубов и руководителей должен был бы пойти на такой шаг все равно.
Уроком, что с Наполи не нужно подписывать контракты и вообще не иметь никаких дел?
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Ответ йоуниггер
Фраерок не рассчитал. Но это не отменяет того факта, что АдЛ редкий скот.
Говорят что с арабами не договорились, потому что после того как Наполи согласился, АДЛ потом попросил ещё 5 миллионов сверху
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Ответ Balt39
Осимхен заслужил. Шантажируя клуб перед закрытием трансферного окна. С Челси договорились, но он и его агент затребовали зарплату, которую даже Боули не дал(даже Боули.подчеркиваю). Теперь его попросили к саудам. Всё ровно
Вот же дилетант. Боули как раз таки даёт адекватные зп, просто контракты длительные. Учи матчасть
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Ответ andrei.danilenko2011
Исключение Осимхена из состава - очень глупое решение клуба. Вы исключаете лучшего игрока из состава и ради чего? Ну накажите вы его и что это даст? Стоимость упадет, отношение ещё больше ухудшится. Угроза остальным игрокам - полная чушь.
Он с командой ещё в прошлом сезоне поругался. На кой чёрт Конте держать такого игрока в составе?
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Ответ Влад Безруков
ЦСКА, вроде, был нужен нападающий Осимхен не хочет поиграть во второй лиге мира?
надо стремиться к лучшей лиге мира, ФНЛ
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Ответ udod
странно, что при дефиците центрфорвардов, никто не купил Осимхена дело только в непомерных запросах нигерийца?
Пишут что хотел зп в Челси 300 штук, а так Наполи его отпускал без проблем
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Ответ Давид Agabekyan
Говорят что с арабами не договорились, потому что после того как Наполи согласился, АДЛ потом попросил ещё 5 миллионов сверху
Надо Кваре сваливать из этой помойки. Хорошо, что он контракт подписал с отступными. Главное этот год нормально отыграть.
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Ответ Vlados 86
Читал, что Челси ему очень "щедро" 4 млн предложили, а остальную часть з/п бонусами, при том не сказать, что легкодостижимыми - например попадание клуба в ЛЧ по итогам сезона. Само-собой он отказался от таких мутных схем.
Каких мутных схем? Осимхен хотел, чтобы в Челси денег ему платили чуть ли не столько же, сколько предлагали арабы. И получать он должен был бы в два с лишним раза больше, чем получает например Палмер. И это не Холланд, не Винисиус, не Мбаппе, а нигерийский нападающий с одним топ-сезоном в Серии А, с капризным характером и любящим пошантажировать клуб.
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Осимхен выведен из состава. Ну и Руй с ним
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Ну что, по старой схеме в Зенит?
Там же как раз форвардов не хватает.
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Ответ udod
странно, что при дефиците центрфорвардов, никто не купил Осимхена дело только в непомерных запросах нигерийца?
Челси предлагал 75к в неделю + 75к бонусами (голы + выход в ЛЧ), а он уже в Наполи имеет почти 250, так что решил просто кормиться дальше
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Ответ Владимир Владимир
Он просто пошёл на демарш, в отличие от Хамсика, Кулибали и прочих, которые предпочли остаться в клетке Де Лау, известного своей упёртостью. Да и в Неаполе всегда так было: Марадона в пример.
Ему Челси предложил норм условия. Нужно было пойти на небольшое понижение зарплаты, но он отказался. Осимхен сам дурак, который вместе со своим агентом убивает свою карьеру. ДеЛау не виноват, что тот никому не нужен
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Ответ *MVP*
другим топ-игрокам (в расцвете сил) стоит лишний раз подумать, прежде чем идти в кабалу к Делаурентису. причем сам Осимхен ровно так же вызывает отторжение, и сидеть его в Челси не хотелось
Согласен, давно об этом говорю, что Неаполь - не место для игроков с большими амбициями. Сам Витя мне по боку, просто он очередная "жертва".
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Ответ Владимир Владимир
Я не знаю, какие условия предложил Челси, но факт в том, что Де Лаурентис ломит нереальные цены на своих игроков и уйти от него практически невозможно. Ряд футболистов пересидел свой пик и превратился в тыкву именно по этой причине. Но в целом, будь я на месте Вити, то ушёл бы в АПЛ, да в любой другой клуб, хоть Ювентус, хоть Интер, хоть Байер, лишь бы уехать от Де Лау, а там уже строить свою нормальную карьеру. Видать, детские травмы слишком сильны и по зарплате не смог пережить понижение. Кто его агент?
ДеЛау был согласен отпустить Осимхена в аренду в Челси. Что ещё он должен был сделать? Кто виноват, что они считают аренду оскорблением?
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Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
Да, пойдет плакать за 30!млн в год
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Ответ Коразон До
Да, пойдет плакать за 30!млн в год
у него зарплата 12 млн в год
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