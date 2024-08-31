«Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А: форварда не считают частью проекта. 9-й номер Виктора отдали Лукаку

Виктор Осимхен исключен из состава «Наполи».

Неаполитанский клуб вывел нападающего из заявки на сезон Серии А. Такая же мера была принята по отношению к Мариу Рую. « » больше не считает этих игроков частью проекта.

В подписании нигерийского форварда перед закрытием трансферного окна был заинтересован «Челси», но переговоры не увенчались успехом.

и Руй хотят покинуть «Наполи», но на своих условиях, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Отношения футболистов с клубом испорчены.

Кроме того, «Наполи» отдал 9-й номер, под которым играл Осимхен, новичку команды Ромелу Лукаку.