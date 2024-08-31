У Холанда 6 голов в 3 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» лидирует в гонке бомбардиров
Эрлинг Холанд забил 5-й и 6-й голы в трех турах АПЛ.
«Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити» (1:2, первый тайм) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
На 10-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет в матче с передачи Бернарду Силвы. На 30-й норвежец снова отличился – с паса Рико Льюиса.
Таким образом, 24-летний норвежец забил 56голов в 3 турах АПЛ и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров.
13 июня 2022, 12:08
так пафосно выглядит) еще видимо не знает что скоро будет играть опорника у пепки или осядет на лавке как кун, хотя лавку для него видимо тоже застелют флагом сити)
сейчас говорит, что Пеп побеждает чисто за счёт Холанда)
Спортс у вас или опечатка, или Холланд футбольный монстр, мать его)
Хах, неплохо