У Холанда 6 голов в 3 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» лидирует в гонке бомбардиров

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернарду Силва Эрлинг Холанд Рико Льюис Футбол

Эрлинг Холанд забил 5-й и 6-й голы в трех турах АПЛ.

«Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити» (1:2, первый тайм) в матче 3-го тура чемпионата Англии. 

На 10-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет в матче с передачи Бернарду Силвы. На 30-й норвежец снова отличился – с паса Рико Льюиса.

Таким образом, 24-летний норвежец забил 56голов в 3 турах АПЛ и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров. 

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49 комментариев
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Ответ Жизнь Бичары
Холланд красавчик , забивает как отбойны молоток . Кто говорит что только слабым , напомню , что он всем командам апл забивал
Так они все для него слабые
+112
0
+112
Что за супермашина Холланд! 56 голов в 3 матчах!
+70
-1
+69
Холланд красавчик , забивает как отбойны молоток . Кто говорит что только слабым , напомню , что он всем командам апл забивал
+68
0
+68
DolJun
13 июня 2022, 12:08

так пафосно выглядит) еще видимо не знает что скоро будет играть опорника у пепки или осядет на лавке как кун, хотя лавку для него видимо тоже застелют флагом сити)
+40
-9
+31
Ответ rigobersong
DolJun 13 июня 2022, 12:08 так пафосно выглядит) еще видимо не знает что скоро будет играть опорника у пепки или осядет на лавке как кун, хотя лавку для него видимо тоже застелют флагом сити)
Должун знатный переобувщик
сейчас говорит, что Пеп побеждает чисто за счёт Холанда)
+32
-1
+31
Можно констатировать, что Холанд выиграл гонку бомбардиров в августе.
+23
0
+23
В английской трансляции сказали: 69 голов в 69 матчах АПЛ. Nice. =)
+18
0
+18
Ответ Predator87
он хороший голеадор,но против топ команд он слабый ,потому что очень зависим от партнеров.топ команды отрезают его от партнеров,и холланд пропадает
А это не минус для команды Гвардиолы. Он как минимум одного топ защитника уводит на себя что открывает огромное пространство для других. А у сити много игроков которые хорошо реализуют моменты
+8
0
+8
56 голов в трех турах очень мощно, уже золотую бутсу обеспечил себе,
+7
0
+7
Ему все еще 24 года, а ощущение ,что играет уже лет 10 минимум
+5
0
+5
56 голов за 3 тура? Он что там на штанге стоит😂
+5
0
+5
Уже шесть!
+4
0
+4
Ответ Predator87
он хороший голеадор,но против топ команд он слабый ,потому что очень зависим от партнеров.топ команды отрезают его от партнеров,и холланд пропадает
А пока они его отрезают, команда выигрывает требл. Пойдет?
+4
0
+4
56 голов в 3 турах?
Спортс у вас или опечатка, или Холланд футбольный монстр, мать его)
+4
0
+4
Таким образом Эрлинг забил 56!!! Голов в трёх турах АПЛ)))
+4
0
+4
Мбаппе хоть бы один забил бы
+3
0
+3
Лучший в данный момент завершитель во всем мировом футболе
+3
0
+3
Таким образом, 24-летний норвежец забил 56голов в 3 турах АПЛ .
Хах, неплохо
+3
-1
+2
Ответ Жизнь Бичары
Холланд красавчик , забивает как отбойны молоток . Кто говорит что только слабым , напомню , что он всем командам апл забивал
А в ЛЧ?
+3
-1
+2
Ответ N1ghtwolf
А в ЛЧ?
А в Лч Холанд стягивает на себя игроков соперника, освобождая пространство партнёрам
+2
0
+2
56 голов в 3 матчах … КриРо новость не показывайте. Люблю спорц, олицетворение инторнет журналистики )
+2
0
+2
Какой там xG у Холланда, если сумел 56 голов за 3 тура наколотить ?
+2
0
+2
Ответ Кенигсбергер
В английской трансляции сказали: 69 голов в 69 матчах АПЛ. Nice. =)
Наверное, ему это событие ,даже, стоит отметить с жени
+4
-2
+2
Ответ Кирилл Егорушков
Что за супермашина Холланд! 56 голов в 3 матчах!
Он баскетболист английского футбола видимо 😁
+2
0
+2
56 голов в 3 турах?
+2
0
+2
Жалко только в важных матчах теряется..
+1
0
+1
Где-то 5-6 голов . Точно пока не известно.
+1
0
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уже 567 голов
+1
0
+1
эффект от отпуска на евро оказался долгоиграющим
+1
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+1
Ответ RoArt
Жалко только в важных матчах теряется..
Это напрямую следует из его манеры игры. Так и должно быть. И не только к нему относится.
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