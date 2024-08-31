У Холанда 6 голов в 3 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» лидирует в гонке бомбардиров

Эрлинг Холанд забил 5-й и 6-й голы в трех турах АПЛ.

« » принимает « » (1:2, первый тайм) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

На 10-й минуте открыл счет в матче с передачи . На 30-й норвежец снова отличился – с паса Рико Льюиса.

Таким образом, 24-летний норвежец забил 56голов в 3 турах и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров.