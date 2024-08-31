Гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдут в Индии
«Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба.
«История любви Шахерезады» – шоу, в котором представлены сразу несколько восточных культур: Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии.
История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. Мы создаем целый сказочный мир, охватывающий зрителя целиком.
В каждом проекте Navka Show участвует команда всемирно известных фигуристов – благодаря каждому из них на льду происходит настоящая магия. Я рада, что сегодня Navka Show – это уже настоящий международный бренд», – сказала Навка.
Гастроли пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. В главных ролях выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие спортсмены.
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