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Гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдут в Индии

Шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в октябре будет представлено в Индии.

«Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба.

«История любви Шахерезады» – шоу, в котором представлены сразу несколько восточных культур: Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. 

История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. Мы создаем целый сказочный мир, охватывающий зрителя целиком.

В каждом проекте Navka Show участвует команда всемирно известных фигуристов – благодаря каждому из них на льду происходит настоящая магия. Я рада, что сегодня Navka Show – это уже настоящий международный бренд», – сказала Навка.

Гастроли пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. В главных ролях выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван РигиниЕгор Мурашов и другие спортсмены.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoТатьяна Навка
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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