«Челси» потратил больше всех в АПЛ на трансферы летом (261 млн евро) и получил наибольший доход. Самые низкие расходы и лучший баланс – у «Ман Сити»

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«Челси» потратил больше всех в АПЛ в летнее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, «синие» потратили на приобретение новичков 261 миллион евро. При этом у лондонцев и самый высокий доход от продаж игроков – 175 миллионов евро. 

Рейтинг клубов АПЛ по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:

1. «Челси» – 261 млн евро;

2. «Брайтон» – 231,2 млн евро;

3. «Манчестер Юнайтед» – 214,5 млн евро;

4. «Астон Вилла» – 176,2 млн евро;

5. «Тоттенхэм» – 144,85 млн евро;

6. «Вест Хэм» – 144,4 млн евро;

7. «Ипсвич» – 126,49 млн евро;

8. «Саутгемптон» – 117,15 млн евро;

9. «Ноттингем Форест» – 111,5 млн евро;

10. «Арсенал» – 108,9 млн евро;

11. «Борнмут» – 104,37 млн евро;

12. «Брентфорд» – 97,9 млн евро;

13. «Фулхэм» – 91,55 млн евро;

14. «Лестер» – 86,8 млн евро;

15. «Кристал Пэлас» – 77,7 млн евро;

16. «Вулверхэмптон» – 71,9 млн евро;

17. «Ньюкасл» – 68,2 млн евро;

18. «Эвертон» – 50,2 млн евро;

19. «Ливерпуль» – 42 млн евро;

20. «Манчестер Сити» – 25 млн евро. 

Лучший трансферный баланс показал «Манчестер Сити» – плюс 116 миллионов евро. Положительные значения также были зафиксированы у «Вулверхэмптона» (+35,6 млн), «Эвертона» (+33,45 млн), «Кристал Пэлас» (+23 млн), «Ньюкасла» (+8 млн) и «Ливерпуля» (+5 млн). 

Худший баланс у «Брайтона» – минус 182,91 миллиона евро. 

71 комментарий
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Челси можно понять, всё-таки в ЛК играешь не каждый год и надо сделать все что бы выиграть этот престижный титул!:)
+83
-16
+67
Ответ Сергей Сергей
Как бы странно не звучало, но выйти в ЛЧ из Лиги Европы, будет возможно даже проще, чем через АПЛ)
Только они в лиге Европы даже не играют)
+51
0
+51
Ответ morphvirg
Там вратарей на целый состав наберется))
А кто из нас в детстве не мечтал сделать всю команду из нападающих или вратарей
+26
0
+26
Это Сити ещё честно поступил, оплатив трансфер, могли бы Савио и в бесплатную аренду взять:))
+40
-18
+22
Потратили больше всех, но накупили середняков на 5 составов, гении
+26
-4
+22
Ответ superbro
Потратили больше всех, но накупили середняков на 5 составов, гении
Там вратарей на целый состав наберется))
+17
-2
+15
Предлагаю наказать Эвертон! 😌
+25
-11
+14
Ответ saiv
Только они в лиге Европы даже не играют)
А это двухлетний путь в ЛЧ через ЛК)
+13
0
+13
Ответ Dimas_Olha_90
Предлагаю наказать Эвертон! 😌
Предлагаю подумать шутки интереснее. Шаблонными шутками всех достали
+11
-3
+8
Ответ КикиМусампа1
Вялая акивность Манси возможно связана с разбирательством их нарушений. Подозрительно скромно ведут себя.
А кого им покупать и куда?
+8
0
+8
Удивительно, чемпион АПЛ на... 20-м месте по тратам на футболистов.👍 Казалось надо бы укрепить состав, а они наоборот - продали ряд футболистов и заработали. Хотя с таким спонсором им вообще не нужно думать о деньгах.
+7
-3
+4
Вялая акивность Манси возможно связана с разбирательством их нарушений. Подозрительно скромно ведут себя.
+15
-11
+4
Ответ КикиМусампа1
Вялая акивность Манси возможно связана с разбирательством их нарушений. Подозрительно скромно ведут себя.
У Ливерпуля тоже разбирательства?
+5
-1
+4
Ответ КикиМусампа1
Напа запасного нет, как минимум.
Сити чемпионат без центрнапа брал
+3
0
+3
Боули играет в фут. менеджер в реальной жизни. Кайфует человек. 10 человек продал, 15 купил.
+3
0
+3
Ответ Владислав Севастьянов
Почему у Ливерпуля баланс + 5 млн евро? Продали на 50 млн фунтов (Карвальо 20, Кларк 10, ван ден Берг 20), плюс еще молодежь продали за мелкие деньги. Купили Мамардашвили за 25 и Кьезу за 10 млн фунтов, больше никого. Значит баланс + 15млн фунтов, в евро еще больше. И дело не может быть в бонусах, потому что у ливерпульских продаж бонусы выше, чем у покупок.
Мамардашвили 30
Кьеза 12
продали
Карвальо 23.4
Ван ден берш 23.6
Кларка нет на трансфермаркт
+3
0
+3
Ответ Владислав Севастьянов
Почему у Ливерпуля баланс + 5 млн евро? Продали на 50 млн фунтов (Карвальо 20, Кларк 10, ван ден Берг 20), плюс еще молодежь продали за мелкие деньги. Купили Мамардашвили за 25 и Кьезу за 10 млн фунтов, больше никого. Значит баланс + 15млн фунтов, в евро еще больше. И дело не может быть в бонусах, потому что у ливерпульских продаж бонусы выше, чем у покупок.
Кто такой Кларк?
https://www.transfermarkt.com/fc-liverpool/transfers/verein/31/saison_id/2024
+3
0
+3
Ответ Andrey Kuritcyn
А это двухлетний путь в ЛЧ через ЛК)
Вот именно, думаете для чего они игроков на 7-8 лет подписывают
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Это Сити ещё честно поступил, оплатив трансфер, могли бы Савио и в бесплатную аренду взять:))
Он всё-таки Савио? А то на футболке Савиньо написано...
+3
0
+3
Ответ ман сити фейк
Предлагаю подумать шутки интереснее. Шаблонными шутками всех достали
Пока парень думает над новыми шутками нужно отправить в пердив Зенит
+2
0
+2
Почему у Ливерпуля баланс + 5 млн евро? Продали на 50 млн фунтов (Карвальо 20, Кларк 10, ван ден Берг 20), плюс еще молодежь продали за мелкие деньги. Купили Мамардашвили за 25 и Кьезу за 10 млн фунтов, больше никого. Значит баланс + 15млн фунтов, в евро еще больше. И дело не может быть в бонусах, потому что у ливерпульских продаж бонусы выше, чем у покупок.
+5
-3
+2
Ответ people people
А кого им покупать и куда?
Напа запасного нет, как минимум.
+2
0
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
Удивительно, чемпион АПЛ на... 20-м месте по тратам на футболистов.👍 Казалось надо бы укрепить состав, а они наоборот - продали ряд футболистов и заработали. Хотя с таким спонсором им вообще не нужно думать о деньгах.
а в чем логика? наоборот же, если чемпион - значит все в порядке с составом, а остальные должны усиливаться. все как раз логично
+4
-2
+2
Ответ КикиМусампа1
Вялая акивность Манси возможно связана с разбирательством их нарушений. Подозрительно скромно ведут себя.
Если не заметил, то вялая активность и у Ливерпуля. Его тоже хотят отправить в чемпионшип?
+2
0
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
Удивительно, чемпион АПЛ на... 20-м месте по тратам на футболистов.👍 Казалось надо бы укрепить состав, а они наоборот - продали ряд футболистов и заработали. Хотя с таким спонсором им вообще не нужно думать о деньгах.
Видать прижали с их фэйковыми спонсорами, в этом году вообще суд обещали
+7
-5
+2
Ответ Кристина нырялдовна
Перед ТО писали что у МЮ макс 60 лимонов - что мы видим сейчас...
при старом руководстве было бы действительно 60кк, но новое, к счастью, умеет продавать игроков
+2
0
+2
Ответ КикиМусампа1
Вялая акивность Манси возможно связана с разбирательством их нарушений. Подозрительно скромно ведут себя.
Так у них один топ бесплатно пришёл, второй топ пришёл по скидке из-за того что владелец один. Считай, 50+ млн сэкономили
+2
-1
+1
Ответ Dimas_Olha_90
Предлагаю наказать Эвертон! 😌
А кто сейчас Эвертон спонсирует?
+1
0
+1
Сити и здесь чемпион АПЛ!!!🇬🇧
+4
-3
+1
Ответ Сергей Сергей
Как бы странно не звучало, но выйти в ЛЧ из Лиги Европы, будет возможно даже проще, чем через АПЛ)
чувак. твой ком тут не в тему, абсолютно.😂🤦
+1
0
+1
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