«Челси» потратил больше всех в АПЛ на трансферы летом (261 млн евро) и получил наибольший доход. Самые низкие расходы и лучший баланс – у «Ман Сити»
«Челси» потратил больше всех в АПЛ в летнее трансферное окно.
По данным Transfermarkt, «синие» потратили на приобретение новичков 261 миллион евро. При этом у лондонцев и самый высокий доход от продаж игроков – 175 миллионов евро.
Рейтинг клубов АПЛ по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:
1. «Челси» – 261 млн евро;
2. «Брайтон» – 231,2 млн евро;
3. «Манчестер Юнайтед» – 214,5 млн евро;
4. «Астон Вилла» – 176,2 млн евро;
5. «Тоттенхэм» – 144,85 млн евро;
6. «Вест Хэм» – 144,4 млн евро;
7. «Ипсвич» – 126,49 млн евро;
8. «Саутгемптон» – 117,15 млн евро;
9. «Ноттингем Форест» – 111,5 млн евро;
10. «Арсенал» – 108,9 млн евро;
11. «Борнмут» – 104,37 млн евро;
12. «Брентфорд» – 97,9 млн евро;
13. «Фулхэм» – 91,55 млн евро;
14. «Лестер» – 86,8 млн евро;
15. «Кристал Пэлас» – 77,7 млн евро;
16. «Вулверхэмптон» – 71,9 млн евро;
17. «Ньюкасл» – 68,2 млн евро;
18. «Эвертон» – 50,2 млн евро;
19. «Ливерпуль» – 42 млн евро;
20. «Манчестер Сити» – 25 млн евро.
Лучший трансферный баланс показал «Манчестер Сити» – плюс 116 миллионов евро. Положительные значения также были зафиксированы у «Вулверхэмптона» (+35,6 млн), «Эвертона» (+33,45 млн), «Кристал Пэлас» (+23 млн), «Ньюкасла» (+8 млн) и «Ливерпуля» (+5 млн).
Худший баланс у «Брайтона» – минус 182,91 миллиона евро.
Кьеза 12
продали
Карвальо 23.4
Ван ден берш 23.6
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https://www.transfermarkt.com/fc-liverpool/transfers/verein/31/saison_id/2024