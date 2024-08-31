«Челси» потратил больше всех в АПЛ на трансферы летом (261 млн евро) и получил наибольший доход. Самые низкие расходы и лучший баланс – у «Ман Сити»

«Челси» потратил больше всех в АПЛ в летнее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, «синие» потратили на приобретение новичков 261 миллион евро. При этом у лондонцев и самый высокий доход от продаж игроков – 175 миллионов евро.

Рейтинг клубов по уровню расходов в летнее трансферное окон выглядит так:

1. « » – 261 млн евро;

2. « » – 231,2 млн евро;

3. « » – 214,5 млн евро;

4. «Астон Вилла» – 176,2 млн евро;

5. « » – 144,85 млн евро;

6. «Вест Хэм» – 144,4 млн евро;

7. «Ипсвич» – 126,49 млн евро;

8. «Саутгемптон» – 117,15 млн евро;

9. «Ноттингем Форест» – 111,5 млн евро;

10. «Арсенал» – 108,9 млн евро;

11. «Борнмут» – 104,37 млн евро;

12. «Брентфорд» – 97,9 млн евро;

13. «Фулхэм» – 91,55 млн евро;

14. «Лестер» – 86,8 млн евро;

15. «Кристал Пэлас» – 77,7 млн евро;

16. «Вулверхэмптон» – 71,9 млн евро;

17. «Ньюкасл» – 68,2 млн евро;

18. «Эвертон» – 50,2 млн евро;

19. «Ливерпуль» – 42 млн евро;

20. «Манчестер Сити» – 25 млн евро.

Лучший трансферный баланс показал «Манчестер Сити» – плюс 116 миллионов евро. Положительные значения также были зафиксированы у «Вулверхэмптона» (+35,6 млн), «Эвертона» (+33,45 млн), «Кристал Пэлас» (+23 млн), «Ньюкасла» (+8 млн) и «Ливерпуля» (+5 млн).

Худший баланс у «Брайтона» – минус 182,91 миллиона евро.