«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»

Теги МЛС Сборная России по футболу Алексей Миранчук соцсети Атланта Юнайтед Футбол

«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Алексея Миранчука.

Перед матчем МЛС с «Шарлотт» (1:0) пресс-служба клуба опубликовала в соцсети стартовый состав с изображениями игроков и флагами стран, которые они представляют.

Миранчук оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.

Аккаунт сборной России разместил в комментариях картинку с флагом России, подписав ее так: «Вы потеряли что-то важное».

Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – в матче МЛС с «Шарлотт». У него 1 удар и 82,3% точных передач

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33 комментария
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В США, кстати, с флагом России вообще никаких проблем нет. И в ЮФС и в НХЛ флаги России как показывали, так и показывают.
То есть, это просто личное решение чувака который графику для МЛС делает, скорее всего.
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Ответ sd4fmwrvz8
Какие же дешёвки
Сборная России не дешевки.
+13
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Какие же дешёвки
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Сей факт оголтелой русофобии не должен пройти мимо МИД. Полагаю, вопрос будет поставлен на ближайший сессии ООН. Ну и, безусловно, народ должен быть оповещен по средством телевидения, путем разбора трагической ситуации на специализированных программах каналов 1и Россия.
+8
-3
+5
🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 👌🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 ❤️
+5
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+4
Ответ sd4fmwrvz8
Какие же дешёвки
Те кто не отобразил флаг, я - надеюсь.
+3
-1
+2
Ответ Wayne Gretzky 99
Сборная России не дешевки.
Американцы - да.
+2
0
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Миранчук в Америке - странный момент
Он вроде бы есть, а вроде бы нет.
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Ответ konza
Сей факт оголтелой русофобии не должен пройти мимо МИД. Полагаю, вопрос будет поставлен на ближайший сессии ООН. Ну и, безусловно, народ должен быть оповещен по средством телевидения, путем разбора трагической ситуации на специализированных программах каналов 1и Россия.
Требую Ответ Марии Захаровой
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Аккаунт сборной России в данном случае действует в чьих интересах?
что вы несете?!
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Ответ sla3138
Потеряли F-16?!
Можем повторить?
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Ответ konza
Сей факт оголтелой русофобии не должен пройти мимо МИД. Полагаю, вопрос будет поставлен на ближайший сессии ООН. Ну и, безусловно, народ должен быть оповещен по средством телевидения, путем разбора трагической ситуации на специализированных программах каналов 1и Россия.
Они боятся сильной России, поэтому не хотели поставить флаг на расстановке Атланты юнайтед
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Ответ Damien Coyen
Мне кажется это вы сами потеряли что-то важное.
Уж американцам гореть
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Ответ sla3138
Перебздели на всякий случай.
А то мы бы сверхзвуковым по их пунктам принятия решений
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Ответ sla3138
Американцы - да.
Американцы плохие
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Лёша поди сам попросил 😂
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Главное - что теперь футбольный клуб официально называется "Атланта Миранчука".
Всё остальное не столь важно. Придёт со временем. Исправятся.
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Они что-то знают...
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ну это ни в какие ворота не лезет. переступили красную линию и не поморщились. мария захаровна, выразите озабоченность по этому поводу.
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Потеряли F-16?!
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Это что бы случайно не запутаться и не перелепить флаг ссср
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