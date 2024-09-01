«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»

«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Алексея Миранчука.

Перед матчем МЛС с «Шарлотт» (1:0) пресс-служба клуба опубликовала в соцсети стартовый состав с изображениями игроков и флагами стран, которые они представляют.

Миранчук оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.

Аккаунт сборной России разместил в комментариях картинку с флагом России, подписав ее так: «Вы потеряли что-то важное».

Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – в матче МЛС с «Шарлотт». У него 1 удар и 82,3% точных передач