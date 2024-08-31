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  • 🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Яремчук выиграл золото на 1500 м, Костин и Кулятин завоевали серебро и бронзу на 5000 м, Кулинич-Сорокина взяла серебро в копье
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🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Яремчук выиграл золото на 1500 м, Костин и Кулятин завоевали серебро и бронзу на 5000 м, Кулинич-Сорокина взяла серебро в копье

31 августа российские спортсмены завоевали 4 медали на Паралимпийских играх-2024.

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика 

Мужчины

1500 м, T46 (атлеты с дефицитом конечности)

1. Александр Яремчук (Россия) – 3.50,24

2. Майкл Рогер (Австралия) – 3.51,19

3. Антуан Про (Франция) – 3.51,37

5000 м, T13 (атлеты с нарушением зрения)

1. Яссин Оухдади (Испания) – 15.50,64

2. Александр Костин (Россия) – 15.52,36

3. Антон Кулятин (Россия) – 15.55,23

Женщины

Метание копья, F13 (атлеты с проблемами со зрением)

1. Чжао Юйпин (Китай) – 47,06 (мировой рекорд)

2. Анна Кулинич-Сорокина (Россия) – 38,10

3. Наталья Эдер (Австрия) – 37,22

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Бег
метания
результаты
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Александр Яремчук
Антон Кулятин
Анна Кулинич-Сорокина
Александр Костин
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