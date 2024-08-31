🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Яремчук выиграл золото на 1500 м, Костин и Кулятин завоевали серебро и бронзу на 5000 м, Кулинич-Сорокина взяла серебро в копье
31 августа российские спортсмены завоевали 4 медали на Паралимпийских играх-2024.
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
1500 м, T46 (атлеты с дефицитом конечности)
1. Александр Яремчук (Россия) – 3.50,24
2. Майкл Рогер (Австралия) – 3.51,19
3. Антуан Про (Франция) – 3.51,37
5000 м, T13 (атлеты с нарушением зрения)
1. Яссин Оухдади (Испания) – 15.50,64
2. Александр Костин (Россия) – 15.52,36
3. Антон Кулятин (Россия) – 15.55,23
Женщины
Метание копья, F13 (атлеты с проблемами со зрением)
1. Чжао Юйпин (Китай) – 47,06 (мировой рекорд)
2. Анна Кулинич-Сорокина (Россия) – 38,10
3. Наталья Эдер (Австрия) – 37,22
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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