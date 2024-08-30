Чемпионат Германии. «Унион» против «Санкт-Паули», «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в субботу, «Бавария» с «Фрайбургом» – в воскресенье

«Унион» примет «Санкт-Паули» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.

В субботу « » Дортмунд сыграет с « » в гостях, « » примет « ».

В воскресенье тур завершится матчем « » – «Фрайбург».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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