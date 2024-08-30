Чемпионат Германии. «Унион» против «Санкт-Паули», «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в субботу, «Бавария» с «Фрайбургом» – в воскресенье
«Унион» примет «Санкт-Паули» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вердером» в гостях, «Байер» примет «РБ Лейпциг».
В воскресенье тур завершится матчем «Бавария» – «Фрайбург».
2-й тур
- Дата проведения
- 30 августа, 21:30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:30, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:30, «Хольштайн»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 31 августа, 19:30, «Бай-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 16:30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 18:30, «Альянц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.