Чемпионат Германии. «Унион» против «Санкт-Паули», «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в субботу, «Бавария» с «Фрайбургом» – в воскресенье

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«Унион» примет «Санкт-Паули» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги.

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вердером» в гостях, «Байер» примет «РБ Лейпциг».

В воскресенье тур завершится матчем «Бавария» – «Фрайбург». 

Чемпионат Германии

2-й тур

Унион Берлин – Санкт-Паули
Дата проведения
30 августа, 21:30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Майнц
Дата проведения
31 августа, 16:30, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хольштайн Киль – Вольфсбург
Дата проведения
31 августа, 16:30, «Хольштайн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
Дата проведения
31 августа, 16:30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Боруссия М
Дата проведения
31 августа, 16:30, «Рурштадион»
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Вердер – Боруссия Д
Дата проведения
31 августа, 16:30, «Везерштадион»
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Байер – РБ Лейпциг
Дата проведения
31 августа, 19:30, «Бай-Арена»
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Хайденхайм – Аугсбург
Дата проведения
1 сентября, 16:30, «Фойт-Арена»
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Бавария – Фрайбург
Дата проведения
1 сентября, 18:30, «Альянц Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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