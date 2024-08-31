Карасев назначил пенальти в пользу «Спартака» из-за игры рукой защитника «Рубина» Рожкова

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи фото Сергей Карасев видеоповторы Хесус Медина Эсекиэль Барко Илья Рожков Футбол

В пользу «Спартака» назначили пенальти в игре с «Рубином».

На 69-й минуте Хесус Медина пробил левой ногой с границы штрафной. Защитник «Рубина» Илья Рожков заблокировал удар, после чего мяч отскочил ему в руку.

Главный арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, но после просмотра видео изменил решение и указал на точку. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый удар.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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136 комментариев
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Ответ z9dz9286c2
Спартачи, вам самим не стыдно??? Ручные судьи и комментатор! Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
Попробуйте смотреть футбол не филейной частью тела
+115
-40
+75
Ответ DancePunk
Трехтуровых тянут конкретно
так тянут, что на 86 минуте у Спартака владение мячом 72% было, и это играя в меньшинстве.
+73
-7
+66
Когда пенальти ставили в Оренбурге, мяч отскочил от груди Денисова ему же в руку, никто не сомневался из болельщиков других команд, что это пенальти, здесь же, всех понесло, словно гороха объелись.
+77
-16
+61
Как можно в этом положении контролировать рикошет от ноги ? И мяч после рикошета не летел в створ !
Правила надо корректировать …
+54
-12
+42
Карасев заслужил бесплатные заправки на Лукойле
+86
-49
+37
Ответ Fliege
Как можно в этом положении контролировать рикошет от ноги ? И мяч после рикошета не летел в створ ! Правила надо корректировать …
Да ладно вам. У Рубина пол команды уже можно было удалить с поля. Столько фолить)))
+40
-11
+29
А матче Зенит - Динамо поставили еще более спорный пенальти на Барриосе, а ЭСК сказали, что верно. Тут ситуация менее спорная.
А 4 дня назад Спартаку поставили пенальти за фол до штрафной в двух метрах.
+37
-9
+28
Ответ z9dz9286c2
Спартачи, вам самим не стыдно??? Ручные судьи и комментатор! Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
За что стыдно? Опять голос с болот и забыл пенальти за наступ и засчитанные голы за фазу атаки? Иди проспись и прочитай правила. А можешь посмотреть последний матч Реала и там такой же пенальти
+35
-8
+27
Ответ z9dz9286c2
Спартачи, вам самим не стыдно??? Ручные судьи и комментатор! Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
Нам такой ставили в Оренбурге. От корпуса Денисова в руку отлетел
+23
-1
+22
Проклятый газовый чемпионат!!! Опять врубили свой админресурс и убивают Спарт… а, блин…
+40
-20
+20
Это не пенальти
+49
-30
+19
Ответ z9dz9286c2
Спартачи, вам самим не стыдно??? Ручные судьи и комментатор! Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
Судья настолько ручной что удалил Зобнина?
+26
-10
+16
Ответ Caniball
А матче Зенит - Динамо поставили еще более спорный пенальти на Барриосе, а ЭСК сказали, что верно. Тут ситуация менее спорная. А 4 дня назад Спартаку поставили пенальти за фол до штрафной в двух метрах.
А про это все уже благополучно забыли.
На повторе четко видно, как два игрока Рубина прячут руки за спину, а один - расставляет, а потом падает и изображает оловянного солдатика.
+17
-1
+16
Все ясно, Газпром специально зарядил Карасева, чтоб звание позор российского футбола осталось за Спартаком
+51
-36
+15
Ответ xyg2rdwzx4
Все ясно, Газпром специально зарядил Карасева, чтоб звание позор российского футбола осталось за Спартаком
Именно поэтому Спартак играет вдесятером.
+26
-11
+15
Ответ WelcomeBackPURE
Карасев - позор российского футбола !
Такой позор, что удалил Зобнина, не дал кучу желтых игрокам Рубина в первом тайме. Просто сами судьи отстой полный у нас в чемпионате
+18
-6
+12
Ответ z9dz9286c2
Спартачи, вам самим не стыдно??? Ручные судьи и комментатор! Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
Спартаку и стыдно? Ты сегодня в огне
+65
-54
+11
Карася отсранять надо. В прошлой игре не поставил чистую пенку, в этой творит дичь.
+15
-5
+10
Карасев - позор российского футбола !
+20
-11
+9
Спартачи, вам самим не стыдно???
Ручные судьи и комментатор!
Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
+124
-115
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Это не технический брак, не надо с расставленными шпалами в сторону мяча прыгать, вот и все.
+29
-20
+9
Левейшая пенка. Тащат за уши
+21
-13
+8
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Да ну, а Спартаку такие не ставили, да, серьезно?)

Вы в какой-то альтернативной реальности живете. По всем трактовкам современным это пенальти. В АПЛ такое бы поставили спокойно.
+9
-2
+7
Ща всякие борзыкины кузьмичи и прочие толстые бездари начнут орать, что всё по делу, а судьи тянут исключительно Зенит
+16
-10
+6
Ответ SMART789
это какой то позор, а не пенальти
Чего?Выздоравливай!
+14
-8
+6
Ответ Старик Стариканов
Карасев заслужил бесплатные заправки на Лукойле
А если у него автомобиль на электротяге?
+6
-1
+5
Футболист Рубина изначально играл с поднятой рукой. Не люблю современные правила, но это пенальти. Не понятно зачем там просмотр нужен был
+11
-6
+5
Ответ fil_spb
Это не пенальти, а позор. А с учетом 100% прощенного пенальти в 1 тайме в обратную сторону, позор вдвойне. В ворота Спартака пенальти был на порядок более очевидный.
В первом тайме Медина первый на мяче был. Это скорее на нем нарушение было.
+7
-2
+5
Трехтуровых тянут конкретно
+33
-28
+5
Ответ redwhiteteam
Нам такой ставили в Оренбурге. От корпуса Денисова в руку отлетел
Это неудобно вспоминать, проще кричать какой Спартак плохой, когда Зенит уже второй год ноет о судействе каждый матч и спорит с судьями, а Спартаку абсолютную фигню в ворота ставят.
+7
-3
+4
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