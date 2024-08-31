Карасев назначил пенальти в пользу «Спартака» из-за игры рукой защитника «Рубина» Рожкова
В пользу «Спартака» назначили пенальти в игре с «Рубином».
На 69-й минуте Хесус Медина пробил левой ногой с границы штрафной. Защитник «Рубина» Илья Рожков заблокировал удар, после чего мяч отскочил ему в руку.
Главный арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, но после просмотра видео изменил решение и указал на точку. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый удар.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Правила надо корректировать …
А 4 дня назад Спартаку поставили пенальти за фол до штрафной в двух метрах.
На повторе четко видно, как два игрока Рубина прячут руки за спину, а один - расставляет, а потом падает и изображает оловянного солдатика.
Ручные судьи и комментатор!
Еще хватает совести что-то про Зенит говорить
Вы в какой-то альтернативной реальности живете. По всем трактовкам современным это пенальти. В АПЛ такое бы поставили спокойно.