Карасев назначил пенальти в пользу «Спартака» из-за игры рукой защитника «Рубина» Рожкова

В пользу «Спартака» назначили пенальти в игре с «Рубином».

На 69-й минуте пробил левой ногой с границы штрафной. Защитник « » заблокировал удар, после чего мяч отскочил ему в руку.

Главный арбитр не назначил пенальти, но после просмотра видео изменил решение и указал на точку. реализовал 11-метровый удар.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.