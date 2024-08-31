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  • Марат Хайруллин: «В России «Зенит» и СКА – флагманы спорта. Дай Бог, чтобы у Соболева все получилось, и они выиграли седьмой чемпионский титул»
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Марат Хайруллин: «В России «Зенит» и СКА – флагманы спорта. Дай Бог, чтобы у Соболева все получилось, и они выиграли седьмой чемпионский титул»

Марат Хайруллин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

Вчера «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

– На презентации СКА был представлен новичок «Зенита» Александр Соболев. Не перетянул ли он одеяло на себя таким образом?

– Да слушайте – нет (улыбается). Наоборот, мне показалось, что это как-то прикольно. Такое разнообразие. Таких презентаций еще нигде не было.

В России «Зенит» и СКА – это флагманы нашего спорта. То, что они делают подобные мероприятия, создает только большую популяризацию спорта, хоккея, футбола.

– Как думаете получится ли у Соболева в «Зените»? Следите вообще за футболом?

– Да, слежу. Надеюсь, что будет играть постоянно. Думаю, его для этого и брали. Дай Бог, чтобы у него все получилось, и «Зенит» выиграл седьмой чемпионский титул, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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