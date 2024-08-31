Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге
Деклан Райс был удален в матче «Арсенала» и «Брайтона».
На 49-й минуте полузащитник лондонской команды нарушил правила в борьбе с защитником «чаек» Йоэлом Велтманом на чужой половине поля у углового флажка.
Встав с газона, нидерландец хотел разыграть штрафной, но англичанин несильно откинул мяч в сторону ногой прямо перед ударом. Велтман ударил Райса по ноге – вероятно, ненамеренно.
Главный арбитр матча Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку после этого эпизода.
Фото: скриншоты трансляции
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон» (1:1, второй тайм).
если бы Райс не откинул, ударил бы по мячу
там же не прямая красная
Да, райс отбросил, но зачем ему под ноги кинули мяч, почему штрафной не исполнялся с точки нарушения, почему мяч не стоял на месте?
По хорошему, никому ничего не давать и продолжить игру. Судья клоун.
Серьезно?)
Конечно это всё в пользу бедных, но было бы желание посудиться. Так и хочется PGMOL ткнуть за все их ошибки, совсем уже охренели.
Авось вратарям тоже начнут раздавать, если они больше 10 сек с мячом возятся
(про опасный штрафной вообще не понял, момент был у углового Брайтона).
Строго на языке правил нельзя бить по катящемуся мячу, защитник его не установил и пришлось бы перебивать. А вот по ноге он ударил специально)
только прямая красная, пенальти либо голевая атака формальный повод для пересмотра
эпизод понятно что спорный