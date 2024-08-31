Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Крис Кавана Йоэл Велтман Деклан Райс Футбол

Деклан Райс был удален в матче «Арсенала» и «Брайтона».

На 49-й минуте полузащитник лондонской команды нарушил правила в борьбе с защитником «чаек» Йоэлом Велтманом на чужой половине поля у углового флажка.

Встав с газона, нидерландец хотел разыграть штрафной, но англичанин несильно откинул мяч в сторону ногой прямо перед ударом. Велтман ударил Райса по ноге – вероятно, ненамеренно.

Главный арбитр матча Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку после этого эпизода.

Фото: скриншоты трансляции

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон» (1:1, второй тайм). 

58 комментариев
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Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
+76
-20
+56
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
так он пытался быстро мяч разыграть, как мне показалось
если бы Райс не откинул, ударил бы по мячу
+41
-9
+32
Вначале показалось, что судья обоим дал ЖК... Игрок Брайтона, оказывается, не получил вообще ничего)))
+31
-5
+26
Ответ Фред113
Сразу вспоминается Далот с откинутым мячом - тоже красная
Да больше удивляет, что люди как будто первый раз ЖК за откидку видят, весь прошлый сезон их раздавали всем в АПЛ, а тут новый сезон и все забыли прошлый как-будто
+25
-2
+23
Ответ CyberUnited
Там мяч катился когда игрок брайтона хотел его разыграть, так что розыгрыш все равно был бы нелегитимным. Нужно было в ВАР пересмотреть эпизод.
а ВАР при чём?
там же не прямая красная
+19
0
+19
не надо было трогать мяч, вот и все
+24
-6
+18
Там мяч катился когда игрок брайтона хотел его разыграть, так что розыгрыш все равно был бы нелегитимным. Нужно было в ВАР пересмотреть эпизод.
+23
-7
+16
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
Потенциально опасный штрафной с угла своей половины)
Да, райс отбросил, но зачем ему под ноги кинули мяч, почему штрафной не исполнялся с точки нарушения, почему мяч не стоял на месте?
По хорошему, никому ничего не давать и продолжить игру. Судья клоун.
+25
-9
+16
Ответ Bulli
не надо было трогать мяч, вот и все
А ты знаешь, почему Райс его тронул? Потому что защитник Брайтона катнул ему вслед и попал в ногу. Потом Райс отреагировал и слегка катнул в сторону. Для чего защитник сделал это, если мяч разыгрывают с точки нарушения и в зафиксированном состоянии?
+20
-9
+11
Сразу вспоминается Далот с откинутым мячом - тоже красная
+11
-2
+9
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
таких эпизодов по 10 в каждой игре, штрафной в углу поля, мяч не был установлен...
+27
-18
+9
Я б на месте клуба штрафовал за такое нехило. Ладно там попал неудачно в подкате и удалился, но так глупо...
+8
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Ответ $-AGROHIM-$
таких эпизодов по 10 в каждой игре, штрафной в углу поля, мяч не был установлен...
Если даже таких моментов пруд пруди за матч, если в углу поля, у меня один вопрос и он к Райсу - зачем? Ты же на жёлтой висишь?!
+10
-2
+8
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
Ох уж эти комплексы тоттенхэмовские
+9
-3
+6
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
Потенциально опасный штрафной со своей половины поля?

Серьезно?)
+9
-4
+5
Имея желтую, решил проверить судью. Ну что, молодец.
+8
-3
+5
Люди справедливо спрашивают, почему игрок Брайтона бросил мяч вперед в ноги Райсу, а не разыграл его с места нарушения. Судья это почему-то проигнорировал
+5
0
+5
Ответ Ernest Imamov
Комментарий скрыт
Этот момент отсудил идеально судья
+11
-7
+4
Надо приучить всех как в гандболе класть мяч, но чтобы все и всегда получали жк за подобные вещи.
+4
0
+4
Ответ Vanila Panda
Потенциально опасный штрафной с угла своей половины) Да, райс отбросил, но зачем ему под ноги кинули мяч, почему штрафной не исполнялся с точки нарушения, почему мяч не стоял на месте? По хорошему, никому ничего не давать и продолжить игру. Судья клоун.
Разные понятия видимо о потенциале быстрых штрафных. Почти весь Арсенал ещё на половине поля соперника, в том числе "суперопорник" Райс, а у Брайтона супер скоростной Минти. Никто не бросал под ноги Райсу мяч! Розыгрыш фола был без свистка. Отбросил же, значит горчичник.
+7
-3
+4
Ответ Branddd
Потенциально опасный штрафной со своей половины поля? Серьезно?)
а чего нет? Арсенал свой гол забил после дефолтного заброса со своей половины. Челси в прошлом туре тоже от своих ворот в две передачи забил. В каждом туре наверно такие голы возникают. А тут плюсом опорник отрезан
+3
0
+3
Ответ CyberUnited
Там мяч катился когда игрок брайтона хотел его разыграть, так что розыгрыш все равно был бы нелегитимным. Нужно было в ВАР пересмотреть эпизод.
+ игрок Брайтона подкинул мяч вперед, а не розыграл с места нарушения.

Конечно это всё в пользу бедных, но было бы желание посудиться. Так и хочется PGMOL ткнуть за все их ошибки, совсем уже охренели.
+4
-1
+3
Ну и правильно. Надо меньше затягивать время.
Авось вратарям тоже начнут раздавать, если они больше 10 сек с мячом возятся
+4
-1
+3
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
Это неправда, Райс не мешал быстрому розыгрышу
(про опасный штрафной вообще не понял, момент был у углового Брайтона).

Строго на языке правил нельзя бить по катящемуся мячу, защитник его не установил и пришлось бы перебивать. А вот по ноге он ударил специально)
+4
-2
+2
Ответ Vanila Panda
никто не бросал под ноги райсу мяч? ясно, оцениватель моментов по фото. дальше можно не разговаривать
Нет на ОККО, смотрел. Всю жизнь все скидывают мяч чуть впереди себя. А вот Райс встал на пути мяча специально чтобы не дать быстро ввести мяч в игру, а потом ещё и отбросил. Судья все сделал верно. Здесь все вопросы к Райсу. Судья посчитал иначе - все по правилам. И никто не отменит эту красную. Деклан подвёл своих и перед дерби и в этом матче.
+2
0
+2
Даже если это посчитать задержкой игры, откидкой мяча, то где последовательность: в первом тайме игрок Брайтона вообще на полполя вперед мяч выбил при ауте арсенала и ничего. Плюс все равно не понимаю почему Велтман ничего за откровенно грубый удар по ногам не получил
+2
0
+2
Ответ CyberUnited
При второй желтой не смотрят в ВАР? Ну не знаю, как по мне очень спорный эпизод.
нет конечно
только прямая красная, пенальти либо голевая атака формальный повод для пересмотра
эпизод понятно что спорный
+2
0
+2
Подобные решения - идиотизм. В каждой встрече миллион подобных эпизодов, всегда игроки мешают быстрой атаке соперников после фола, отбрасывая мяч. А тут Райс вообще человека спиной не видел... Кавана тупо сломал игру!
+4
-3
+1
Ответ Under
так он пытался быстро мяч разыграть, как мне показалось если бы Райс не откинул, ударил бы по мячу
Может быть, Кавана тоже так же видимо посчитал)
+2
-1
+1
Ответ djamel
Райс мешал же потенциально быстрому опасному штрафному, без свистка. Жёлтая. А то, что у него уже была жёлтая он видимо забыл, спустя несколько минут... Ну а неуравновешенный у Брайтона тоже должен был получить жёлтую.
Если бы не откидка Райса, то игрок Брайтона ударил бы по ещё катящемуся мячу, что тоже нарушение. По-моему, 2я жёлтая тут это явный перебор
+2
-1
+1
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