Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге

Деклан Райс был удален в матче «Арсенала» и «Брайтона».

На 49-й минуте полузащитник лондонской команды нарушил правила в борьбе с защитником «чаек» на чужой половине поля у углового флажка.

Встав с газона, нидерландец хотел разыграть штрафной, но англичанин несильно откинул мяч в сторону ногой прямо перед ударом. Велтман ударил по ноге – вероятно, ненамеренно.

Главный арбитр матча Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку после этого эпизода.

Фото: скриншоты трансляции

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (1:1, второй тайм).