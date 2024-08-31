Дмитрий Губерниев: «Медведева комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Загитовой»
Дмитрий Губерниев сравнил образованность Евгении Медведевой и Алины Загитовой
«Женя Медведева – скромная девушка. Она не имеет 8 высших образований, как Алина Загитова. Она даже не такая талантливая, потому что, как мы знаем, Алина является актрисой, певицей, телевизионной ведущей, промоутером, продюсером. По сравнению с ней мы все просто дети малые.
Конечно, у Жени есть шанс, она комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Алины Загитовой, он другой. Но я почему-то уверен, что она справится», – сказал Губерниев.
Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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