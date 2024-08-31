Сергеев перейдет из «Зенита» в «Крылья» за 200 млн рублей (Иван Карпов)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев деньги Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев близок к переходу в «Крылья Советов».

По данным инсайдера Ивана Карпова, стоимость трансфера составит 200 млн рублей, если не будут изменены договоренности достигнутые ранее.

Напомним, в 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».

В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

С «Зенитом» Иван выиграл 7 трофеев – 3 чемпионата России, Кубок России и три Суперкубка страны.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.

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54 комментария
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Спасибо, Ваня, за все, успехов в КС!
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Жаль на самом деле, но как-то он совсем потух в последнее время.
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А вообще инфляция жесть какая, еще недавно тот же Сутормин всего 50 000 стоил
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Очень жаль, но к сожалению ожидаемо. Надеюсь Ваня поможет симпатичным неудачникам этого сезона поправить положение. Только добрые пожелания. Спасибо, Ваня.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
соглашусь, давали бы Ване хотя бы половину времени Кассьеры, он бы точно свои 2-3 гола бы забил уже, да и в прошлом сезоне Семак как усадил его, так он и потух, в любом случае удачи ему в КС, это лучшее решение для всех, ибо тут он точно не играл бы и сидел бы 4м в запасе, а в Самаре и тренер его знает и ему все знакомо, думаю там снова раскроется на полную 👍🏻
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Хороший лавочник был у Зенита. Заслуживает играть больше, конечно. И Крыльям поможет
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Сергеева очень уважаю. Помог Зениту. если в крылья правда то успехов ему. Но желаю остаться и выгрызать место в зените.
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Давайте честно. Парень даже в профессиональную карьеру не сильно верил, а тут набрал себе титулов, заработал денег и в ранге "почти звезда" возвращается в Крылья. И наверняка еще поможет самарцам. Но последний год правда сильно сдал по качеству игры. Раньше компенсировал минуся безумным желанием, но теперь и этого нет
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Ответ superbro
Неймар подвинься
Будет у нас своя РПЛ с блэк джеком и Сергеевым!!
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Впереди ещё как минимум 5 лет карьеры!!!
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Было бы хорошее укрепление.
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Ответ Металлоко
В Локо кстати неплохо бы смотрелся, у нас очень нехватает завершителя. Ждём что Воробьев стрельнет
так Воробьев и стрельнул на самом деле ( 3 гола в 4 первых турах, хотя никто этого не ожидал) ещё и под ним есть резкий Сулейманов и тот же Раков, велика вероятность, что Сергеев бы присел у Галактионова, но мы этого все равно не узнаем..
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Ответ gukmamop
Откуда у Крыльев деньги?
с продажи Горшкова и Чикрвовича, а что?
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Лучший вариант. Удачи и спасибо за голы и эмоции.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Забавно,что этот «бревенчатый инвалид» стал лучшим бомбардиром сезона в прошлом году
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Очень радостная новость для самарцев, форвард давно уже нужен, но такой забивной и главное свой это просто праздник. Ещё покажет всем, что зря его на банке мариновали. С возвращением Иван!!!
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Ответ Antagonist
Забавно,что этот «бревенчатый инвалид» стал лучшим бомбардиром сезона в прошлом году
На самом деле Кассьера очень вялый, чисто флегматичный какой-то игрок, в том сезоне очень сильно везло ему, что играли тупо на него, запорол он в миллион раз больше моментов, играй там условный Лаутаро или даже Икарди, голов 40 бы наколотил и не порол бы столько стопроцентных моментов..
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Нормальный парень хочет играть в футбол, мое почтение
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Ваня кэшбэк 😂
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Охренеть сумма. Один человек не самый выдающийся может столько стоит. В каком мире я живу,...
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Спасибо за все и удачи 👍
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Т.е. 2.2 млн $
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Ответ Ковид 07.10.52
Да потому что любая новость про Спартак без выделения набирает комментарии, а про остальных надо выделять, чтобы обратили внимание. Вам же Зарема говорила, что новость про уборщицу Спартака более популярна, чем про все другие клубы вместе взятые.
Я бы сказал, что пытаются скрыть место преступления и замять дело
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Ответ heathen
Эта новость уже жирным выделена (с 7 комментариями), а новость про то, что Карась не дал чистый пенальти (с 47 комментариями) нет. Ну как же так, спортс? )))
Да потому что любая новость про Спартак без выделения набирает комментарии, а про остальных надо выделять, чтобы обратили внимание. Вам же Зарема говорила, что новость про уборщицу Спартака более популярна, чем про все другие клубы вместе взятые.
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Ответ Алексей Кожакин
Охренеть сумма. Один человек не самый выдающийся может столько стоит. В каком мире я живу,...
в капиталистическом
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Ответ gukmamop
Откуда у Крыльев деньги?
А почему у Крыльев не должно быть денег? Продажи игроков каждый сезон, спонсоры, ну и конечно поддержка губернатора.
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Ответ Фантом
Жаль на самом деле, но как-то он совсем потух в последнее время.
Да это Семак потушил. Ладно там прошлый сезон, но если позапрошлый взять, когда Касьерра не забивал, так у него один фиг больше игровых минут, чем у Сергеева. Есть подозрение, что если бы ему давали играть, он бы норм назабивал.
А потух? Ну, может отчасти и сам потух. Но это ведь логично: если вне зависимости от игры тренер тебя основным не видит, как тут мотивацию найти?
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Ответ SMART789
Соболев будет основным, легко посадит на лавку недоразумение из Колумбии Гонду будет играть в схеме с 2 форвардами и пока нет Глушенкова выходить правым вингером и играть в этой зоне Будем эффективнее выходить со своей половины и начнем обыгрывать автобусы
Я думаю, что Семак поставил Соболя в центр, Гонду справа (ибо это его профильная позиция и в Аргентине он в основном справа играл) а Глушенкова поставит слева, ибо тот универсал, не думаю что Семак будет играть в два столба в центре, схема Азмун-Дзюба не сработает с двумя столбами
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Ответ Antagonist
Забавно,что этот «бревенчатый инвалид» стал лучшим бомбардиром сезона в прошлом году
Так это не его заслуга
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Ответ Кристина нырялдовна
Ну Кассьерра (раз Вы его так назвали, хотя я так не считаю) и дельфин брёвна
Соболев будет основным, легко посадит на лавку недоразумение из Колумбии

Гонду будет играть в схеме с 2 форвардами и пока нет Глушенкова выходить правым вингером и играть в этой зоне

Будем эффективнее выходить со своей половины и начнем обыгрывать автобусы
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