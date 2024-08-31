Сергеев перейдет из «Зенита» в «Крылья» за 200 млн рублей (Иван Карпов)

Форвард «Зенита» Иван Сергеев близок к переходу в «Крылья Советов».

По данным инсайдера Ивана Карпова, стоимость трансфера составит 200 млн рублей, если не будут изменены договоренности достигнутые ранее.

Напомним, в 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».

В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир , отметившись 6 голами и 3 ассистами.

С «Зенитом» Иван выиграл 7 трофеев – 3 чемпионата России, Кубок России и три Суперкубка страны.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.