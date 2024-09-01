Суарес сделал дубль во 2-м подряд матче МЛС. У него 16 голов в 20 играх сезона – до лидеров гонки бомбардиров 1 мяч

Луис Суарес сделал дубль во 2-м подряд матче МЛС.

37-летний уругвайский форвард « » забил 2 мяча в матче регулярного чемпионата лиги с « » (4:1).

На счету нападающего стало 16 голов в 20 играх сезона, в том числе 4 – в последних двух матчах. Отметим, что южане сейчас выступают без травмированного Лионеля Месси.

на один гол отстает от лидеров бомбардирской гонки – («Ди Си Юнайтед», 17 голов в 23 играх) и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк», 17 в 24).