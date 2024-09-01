Суарес сделал дубль во 2-м подряд матче МЛС. У него 16 голов в 20 играх сезона – до лидеров гонки бомбардиров 1 мяч

Теги МЛС Чикаго Файр рейтинги Луис Суарес Кристиан Бентеке Кристиан Аранго Дуке Интер Майами Футбол

Луис Суарес сделал дубль во 2-м подряд матче МЛС.

37-летний уругвайский форвард «Интер Майами» забил 2 мяча в матче регулярного чемпионата лиги с «Чикаго Файр» (4:1). 

На счету нападающего стало 16 голов в 20 играх сезона, в том числе 4 – в последних двух матчах. Отметим, что южане сейчас выступают без травмированного Лионеля Месси. 

Суарес на один гол отстает от лидеров бомбардирской гонки МЛСКристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед», 17 голов в 23 играх) и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк», 17 в 24). 

3 комментария
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Легенда футбола. В Аяксе, Барсе и Атлетико стал чемпионом. С Ливерпуле и Гремио чуть ли не стал чемпионом. И теперь тащит Майами на чемпионству. Всё таки один из лучших игроков 21 века и лучшая девятка 21 века
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