Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open
Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в третьем круге US Open – 6:3, 6:4, 6:3.
Россиянин шестой раз подряд вышел во вторую неделю в Нью-Йорке. В прошлом году он проиграл Новаку Джоковичу в финале.
В целом это 17-й выход Медведева во вторую неделю турнира «Большого шлема» и шестой – подряд.
За четвертьфинал он поборется с Нуну Боржесом.
Опубликовал: Павел Ниткин
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