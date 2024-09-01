Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open

Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в третьем круге US Open – 6:3, 6:4, 6:3.

Россиянин шестой раз подряд вышел во вторую неделю в Нью-Йорке. В прошлом году он проиграл Новаку Джоковичу в финале.

В целом это 17-й выход Медведева во вторую неделю турнира «Большого шлема» и шестой – подряд.

За четвертьфинал он поборется с Нуну Боржесом.