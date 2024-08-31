Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Брайтон», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

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«Арсенал» примет «Брайтон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях

В воскресенье «Ньюкасл» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» примет «Кристал Пэлас», а в заключительном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

3-й тур

Арсенал – Брайтон
Дата проведения
31 августа, 14:30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Саутгемптон
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Борнмут
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ипсвич – Фулхэм
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Портман Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Астон Вилла
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Кинг Пауэр Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
31 августа, 19:30, «Стадион Лондон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
1 сентября, 15:30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
1 сентября, 15:30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
1 сентября, 18:00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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3 комментария
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я поздравляю всех, кто вчера посмотрел метель под названием Лион Страсбур!🙂😂🔥🔥🔥
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Ожидаю уверенной победы над чайками, ввиду их ослабленного центра вследствие продаж Гросса и Гилмора.
COYG❤️
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