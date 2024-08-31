Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Брайтон», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

«Арсенал» примет «Брайтон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.

Также в субботу « » сыграет с « » в гостях

В воскресенье « » будет противостоять « », «Челси» примет «Кристал Пэлас», а в заключительном матче тура сойдутся « » и « ».

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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