Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Брайтон», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
«Арсенал» примет «Брайтон» в стартовом матче 3-го тура АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях
В воскресенье «Ньюкасл» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» примет «Кристал Пэлас», а в заключительном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
3-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 14:30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Портман Роуд»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Кинг Пауэр Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 31 августа, 19:30, «Стадион Лондон»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15:30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15:30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 1 сентября, 18:00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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