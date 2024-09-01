Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – в матче МЛС с «Шарлотт». У него 1 удар и 82,3% точных передач

Алексей Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – против «Шарлотт» (1:0).

Российский полузащитник « » принял участие в матче регулярного чемпионата .

Он вышел в стартовом составе, тогда как в своей дебютной игре в лиге против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) появился на поле во втором тайме.

В активе , которого заменили в концовке встречи, 1 удар по воротам (мимо створа) и 82,3% точных передач (42 из 51).