Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – в матче МЛС с «Шарлотт». У него 1 удар и 82,3% точных передач

Теги МЛС Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Шарлотт Футбол

Алексей Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – против «Шарлотт» (1:0).

Российский полузащитник «Юнайтед» принял участие в матче регулярного чемпионата МЛС

Он вышел в стартовом составе, тогда как в своей дебютной игре в лиге против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) появился на поле во втором тайме. 

В активе Миранчука, которого заменили в концовке встречи, 1 удар по воротам (мимо створа) и 82,3% точных передач (42 из 51). 

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5 комментариев
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Видно, что рано уехал из Европы... 1 удар и 82,3% точных передач слишком топовая статистика для МЛС:)
+13
-1
+12
А мог ещё в Европу)))
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+1
Не Кроос конечно, но и для начала неплохо
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0
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Ответ Отец Абду
Видно, что рано уехал из Европы... 1 удар и 82,3% точных передач слишком топовая статистика для МЛС:)
Разрывает же. Лучше чем Ройс
+1
-1
0
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