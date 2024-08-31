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Патрик Махоумс — о Тейлор Свифт: «Она начала рисовать комбинации. Надо будет использовать одну из них»

Стартовый квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс прокомментировал интерес певицы Тейлор Свифт к американскому футболу.

«Она очень непосредственная и крутая. Это особенно впечатляет, учитывая, что она самый известный человек на планете. И она серьезно увлеклась футболом, задает много классных вопросов. Начала комбинации рисовать. Надо одну из них будет использовать», — сказал Махоумс.

Обладательница 14 премий Грэмми Тейлор Свифт встречается с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси. В прошлом сезоне она посетила 13 матчей «Канзас-Сити», включая победный для команды Супербоул.

Махоумс — трехкратный чемпион Супербоула и двукратный MVP регулярного сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoКанзас-Сити
logoПатрик Махоумс
logoТейлор Свифт
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