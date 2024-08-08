Дебют Сафонова за «ПСЖ», «Спартак» берет турка, награждение командника Пекина-2022 без россиян, отравление ртутью в шахматах и другие новости

1. Матвей Сафонов провел дебютный матч за «ПСЖ» – против «Штурма» Даниила Худякова – и пропустил два гола, один из которых – между ног (2:2). Вот 10 наблюдений по поводу российских вратарей.

2. Россиянин Захар Петров занял второе место в квалификационном заезде каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров и вышел в полуфинал на Олимпиаде-2024 в Париже.

Суфьян Эль-Баккали победил в беге на 3000 м с препятствиями, Куинси Холл стал лучшим на 400 м (безумный финиш!) и другие результаты дня в легкой атлетике. Китай взял золото в синхронном плавании, все медали 7 августа – здесь. США с 27 победами лидируют в медальном зачете, Китай – 2-й, Австралия – 3-я.

В 1/2 финала мужского волейбольного турнира Польша обыграла США на тай-брейке, Италия уступила Франции. В 1/4 финала мужского гандбольного турнира Германия обыграла Францию в овертайме, Дания победила Швецию, Испания и Словения тоже прошли дальше. В 1/4 финала турнира по баскетболу у женщин 20+11 от Уилсон помогли США обыграть Нигерию, Бельгия победила Испанию, Австралия и Франция тоже вышли в полуфинал.

3. Трансферы. Кажется, «Спартак» и «Галатасарай» согласовали переход Керема Актюркоглу, но турок хочет получать в России 4,5 млн евро в год после уплаты налогов и требует бонусы за матчи, победу в РПЛ и Кубке, отступные в 20 млн евро для клубов из Лиги чемпионов. Красно-белые еще могут подписать его партнера защитника Деррика Кена, а пока москвичи отдали в аренду вингера Дмитриева «Крыльям».

«Зенит» предлагал за Соболева 8 млн евро, «Спартак» хочет 12-15 млн, в иностранный клуб форварда могут продать дешевле 10 млн, сообщил Иван Карпов. Впрочем, к его инсадйам про клуб из Санкт-Петербурга теперь меньше доверия. Инсайдер сделал спорное заявление: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака».

4. В Париже прошла церемония награждения (Фуркад поучаствовал) командного турнира фигуристов Пекина-2022. Российские фигуристы обратились в спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что их не пригласили.

5. Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки призвала не оглядываться на УЕФА при трансляциях Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. Лига чемпионов решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает». Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин согласился: «УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера. Теперь мы имеем полное право показывать внутренние турниры в удобное для нас и для зрителей время».

6. Шахматистка Амина Абакарова на первенстве Дагестана пыталась отравить соперницу и разлила ртуть на столе Умайганат Османовой. Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила Абакарову от соревнований, ей грозит пожизненная дисквалификация.

7. Федерации хоккея России (ФХР) делегировала Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) проведение чемпионата России по хоккею. Обладатель Кубка Петрова станет чемпионом страны.

8. Александр Кокорин и жена Александра Соболева обменялись колкостями в соцсети: форвард выложил видео с пляжа, а супруга игрока «Спартака» высказалась: «Что-нибудь новое можно? Уже неинтересно». Игрок «Ариса» ответил: «Я у вас тоже не видел, как вы сына читать учите, одни машины и сумки».

9. Тереза Йохауг возобновила карьеру в 36 лет. 14‑кратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии пропустила два года.

10. УЕФА дисквалифицировал Родри и Альваро Морату на 1 матч сборной Испании за выкрики «Гибралтар – испанский». Польские судьи Франковски и Мусял, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения, отстранены от работы на 90 дней.

11. Разное. Французская легкоатлетка Элис Фино сделала предложение возлюбленному после забега на Олимпиаде в Париже, она заняла четвертое место на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив рекорд Европы. Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крейга арестовали за покупку кокаина.

12. 38-летний Рафаэль Надаль пропустит US Open.

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