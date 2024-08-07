«Зенит» предлагал за Соболева 8 млн евро, «Спартак» хочет 12-15 млн. В иностранный клуб форварда могут продать дешевле 10 млн (Иван Карпов)
«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Александру Соболеву.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб получил лишь одно устное предложение о трансфере нападающего – петербуржцы направили его через агента Павла Андреева. Сине-бело-голубые предложили 8 миллионов евро, красно-белые посчитали эту сумму слишком низкой.
На общем собрании клубов РПЛ 10 июля исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов поговорил с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым по поводу этого трансфера и получил такой же ответ.
Интерес к Соболеву также проявляли команды из Турции. Отмечается, что «Спартак» готов продать форварда в зарубежный клуб дешевле 10 миллионов евро, но от «Зенита» требует 12-15 млн евро с учетом бонусов.
Красно-белые готовы к тому, что футболист не захочет играть в команде Деяна Станковича – в таком случае он продолжит работать отдельно от основного состава.
Переживем
Или трезвеет))))
Всё конечно и так в курсе были, но теперь возможно чуть меньше в столице будет разрывов.
Хотя кого я обманываю, московцы с упоением продолжат жрать трижды переваренные инсайды за своими гуру: барзыкиными, кузьмичами, карпами, алланазараровами, егоровами, панковами.
Просто сейчас Спартаку везёт что они выигрывают и есть положительный фон, сейчас пару разгромов и посмотрим как заговорят в клубе