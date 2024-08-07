«Зенит» предлагал за Соболева 8 млн евро, «Спартак» хочет 12-15 млн. В иностранный клуб форварда могут продать дешевле 10 млн (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Максим Погорелов агенты Александр Соболев деньги Олег Малышев Футбол

«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Александру Соболеву.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб получил лишь одно устное предложение о трансфере нападающего – петербуржцы направили его через агента Павла Андреева. Сине-бело-голубые предложили 8 миллионов евро, красно-белые посчитали эту сумму слишком низкой.

На общем собрании клубов РПЛ 10 июля исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов поговорил с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым по поводу этого трансфера и получил такой же ответ.

Интерес к Соболеву также проявляли команды из Турции. Отмечается, что «Спартак» готов продать форварда в зарубежный клуб дешевле 10 миллионов евро, но от «Зенита» требует 12-15 млн евро с учетом бонусов. 

Красно-белые готовы к тому, что футболист не захочет играть в команде Деяна Станковича – в таком случае он продолжит работать отдельно от основного состава. 

67 комментариев
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Продайте его Ивану Карпову - а то задолбали оба.
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Дорогое нынче дерево
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Зениту выгодно тянуть до последнего. У Спартака токсичный и игрок и по совместительству замороженный актив. А, Зениту он особо не нужен, но интересно смотреть, как КБ мучается с дельфином.
В смысле мучается? Вывели из состава и все дела. Остальное это проблемы Соболева
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За 15 миллионов думают Кьезу продать, а тут Соболев...
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Тогда продавайте в иностранный
Переживем
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Было же 30. Мельчает карпуша
Или трезвеет))))
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Инсайдерская информация, Соболев переходит в американский футбол в клуб Miami Dolphins.
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Жёсткий футбольный рынок паспортистов в РФ. Вон Ювентус Арека Милика брал за 7 млн, Мойзе Кина продал за 13 + бонусы. Что, вообще, происходит? Какая польза от этого лимита: рост цен на низкопробный товар?
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эта песня уже надоела...карп смени пластинку
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Ответ Ubik-city
Продайте его Ивану Карпову - а то задолбали оба.
Биба и Боба)
+5
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+5
Зениту выгодно тянуть до последнего. У Спартака токсичный и игрок и по совместительству замороженный актив. А, Зениту он особо не нужен, но интересно смотреть, как КБ мучается с дельфином.
+12
-8
+4
Ответ Caniball
Последнее предложение - просто шик. Если не захочет - будет наматывать круги вокруг поля. Всем своим поведением Соболь шел к этому. Еще может Джикию взять в партнеры, будут вдвоем бегать, чтобы не скучно было.
Пусть хинкальную откроют и завяжут с тем с во что у них желания играть нет походу
+3
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+3
Ответ Caniball
Последнее предложение - просто шик. Если не захочет - будет наматывать круги вокруг поля. Всем своим поведением Соболь шел к этому. Еще может Джикию взять в партнеры, будут вдвоем бегать, чтобы не скучно было.
Джикии тяжело с таким пузом будет((
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+3
Если они реально не приняли предложение на 8 млн то они идиоты, а Зениту повезло.
+7
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+3
ОЙ,а что это тут у нас?Лукойлу деньги не нужны оказывается,он же вроде бедненький ,как нам тут заливают.А тут от 10 просто так отказываются из-за принципов ,да на всяких латиносов десятками тратят.Комментаторы ,вы где?
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Как в одночасье слить карьеру..
+3
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Ответ Александр Охотко
ОЙ,а что это тут у нас?Лукойлу деньги не нужны оказывается,он же вроде бедненький ,как нам тут заливают.А тут от 10 просто так отказываются из-за принципов ,да на всяких латиносов десятками тратят.Комментаторы ,вы где?
Не от 10, а от 8. Или для Вас это не существенно?
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Ответ Эдуард Глянцев
Спартак хочет и денег за Соболева, и карьеру ему загубить. Но тут придется выбирать, потому что никто его брать не будет на условиях Спартака, а дальше он только в цене будет падать. Отстранив от команды, они ему, конечно, отомстят, но ничего не получат вообще, и стоит ли это того?
Это публичная порка и демонстрация того, что так поступать нельзя с работодателем, который верой и правдой выполнял все контрактные обязательства несколько лет, существенно увеличил зарплату в свое время и тд.
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
А, подскажи, пожалуйста тогда, трансферная стоимость потерянная и зарплата, которая капает Соболеву? Это проблема чья? А, ещё, оказывается теперь можно футболиста в дубль кидать, и чтобы никто не был, что игроку карьеру ломают? Просто, зимой с Круговым, вроде нельзя было.
Это проблемы Соболева . Пусть узнает у руководства ФК Зенит , почему они не согласны выплачивать сумму, которую озвучило руководство ФК Спартак.
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Этот же карп в этом же "интервью" Сам прямым текстом сказал что "творчечки усиляет" инсайды про Зенит. Бгг🤣
Всё конечно и так в курсе были, но теперь возможно чуть меньше в столице будет разрывов.
Хотя кого я обманываю, московцы с упоением продолжат жрать трижды переваренные инсайды за своими гуру: барзыкиными, кузьмичами, карпами, алланазараровами, егоровами, панковами.
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ну продайте вы его уже куда нибудь!
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Лучше подождать подходящего варианта типо Глушенкова, когда "не дорого и сердито". Взято того же Голенкова за 5 - пускай толкается в штрафной.
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Пусть плывет дельфин куда хочет
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Плодовитость Карпа на протяжении всего трансферного окна будет высокой и неиссякаемой. Этим и кормится на просторах интернета.
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Ответ Игорь Станкевич
Ну надо же ему на что-то есть. И пить.
Судя по его плодовитости ест и пьёт много. -:))
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Ответ Док Аксель
Плодовитость Карпа на протяжении всего трансферного окна будет высокой и неиссякаемой. Этим и кормится на просторах интернета.
Ну надо же ему на что-то есть. И пить.
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Ответ Кирилл Демченко
А в чем проблемы Соболева? Лавешка капает. Просто сейчас Спартаку везёт что они выигрывают и есть положительный фон, сейчас пару разгромов и посмотрим как заговорят в клубе
Проблема Соболева в том, что он теряет игровую практику, плюс линейно растут его репутационные потери. Через год он станет пустым местом и пойдëт трудоустраиваться в Торпедо задаром. Вы правы, пока что контракт есть и з/п он получает. Только вы видели этот контракт? В документе скурпулезно прописано всë, все мелочи, вплоть до игровых минут и количества полезных действий на поле, из которых формируется премиальная часть ег з/п. В дирекции таких клубов, как Спартак, далеко не дураки сидят и подобные "капризы суперзвëзд" это не новость, клуб от такого себя защищает работой очень хороших и дорогих специалистов, индивидуально прорабатывающих договор. И документ либо заставит футболиста выходить на поле и работать, либо его сгноят на банке до истечения контракта, с минимальными финансовыми потерями для клуба. А ещë есть варианиы отправить его в аренду. На родину в Барнаульское Динамо или в Томь, ему там самое место, чтобы прийти в себя и перезагрузить мозг. Если он есть, конечно.
+1
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+1
Спартак хочет и денег за Соболева, и карьеру ему загубить. Но тут придется выбирать, потому что никто его брать не будет на условиях Спартака, а дальше он только в цене будет падать. Отстранив от команды, они ему, конечно, отомстят, но ничего не получат вообще, и стоит ли это того?
+7
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+1
Ответ wonderwall
В смысле мучается? Вывели из состава и все дела. Остальное это проблемы Соболева
А в чем проблемы Соболева? Лавешка капает.
Просто сейчас Спартаку везёт что они выигрывают и есть положительный фон, сейчас пару разгромов и посмотрим как заговорят в клубе
+8
-7
+1
Когда игрок не уважает контракт, когда агенты не считаются с клубом, единственно верное решение - вернись в реальность и паши, отрабатывай контракт, или иди в дубль и сливай два года короткой карьеры в унитаз. Не все клубы могут себе это позволить по финансовым соображениям, но Спартак из тех, кто может и должен.
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