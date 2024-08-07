Судьи Франковски и Мусял, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения, отстранены от работы на 90 дней
Польские судьи отстранены за свое поведение.
Напомним, Бартош Франковски и Томаш Мусял украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего попали в вытрезвитель. За это их отстранили от работы в качестве судей ВАР на матче киевского «Динамо» и «Рейнджерс» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:1).
Польский футбольный союз принял решение отстранить этих арбитров от работы на 90 дней. Эта мера принята на время изучения скандальной ситуации. Ранее сообщалось, что контракты с Франковским и Мусялом будут расторгнуты, если обвинения подтвердятся.
"Помните дорожный знак, который украли польские судьи, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения? Где он сейчас. Мы взяли у него интервью, и всё выяснили".
Вот на что необходимо обратить внимание журналистов!
Ну он так минуту помыкался и дальше лёг…
А утром был в изумлении почему перед кроватью лежит замазанный знак …. 😂