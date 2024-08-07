Судьи Франковски и Мусял, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения, отстранены от работы на 90 дней

Польские судьи отстранены за свое поведение.

Напомним, Бартош Франковски и украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего попали в вытрезвитель. За это их отстранили от работы в качестве судей ВАР на матче киевского «Динамо» и «Рейнджерс» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:1).

Польский футбольный союз принял решение отстранить этих арбитров от работы на 90 дней. Эта мера принята на время изучения скандальной ситуации. Ранее сообщалось, что контракты с Франковским и Мусялом будут расторгнуты, если обвинения подтвердятся.