Судьи Франковски и Мусял, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения, отстранены от работы на 90 дней

Теги высшая лига Польша судьи Федерация футбола Польши Томаш Мусял Бартош Франковски Футбол

Польские судьи отстранены за свое поведение.

Напомним, Бартош Франковски и Томаш Мусял украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего попали в вытрезвитель. За это их отстранили от работы в качестве судей ВАР на матче киевского «Динамо» и «Рейнджерс» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:1). 

Польский футбольный союз принял решение отстранить этих арбитров от работы на 90 дней. Эта мера принята на время изучения скандальной ситуации. Ранее сообщалось, что контракты с Франковским и Мусялом будут расторгнуты, если обвинения подтвердятся. 

28 комментариев
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Мы как-то тоже знак спёрли) с ним в руках убегали от гайцов. Убежали, сейчас он у меня в гараже лежит. Правда зачем, непонятно))
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Ответ igls54
С чего это они так угорели? С горилки или с вискаря?
С бобр курва
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Синька зло)
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Заголовок статьи на sports через пару лет:
"Помните дорожный знак, который украли польские судьи, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения? Где он сейчас. Мы взяли у него интервью, и всё выяснили".
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90 дней будут изучать как они несли дорожный знак?
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С чего это они так угорели? С горилки или с вискаря?
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болек и лелек наносят ответный удар, хотя их никто не трогал)
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Ответ DivanGeneral
Какая же идиотская культура отмены (двойного наказания). Когда судьи таких матчей стали звездами, которые должны иметь идеальную репутацию? Или за сутки (даже за двое) они не справились бы с алкогольным отравлением?
Тут скорее вопрос об отношении к делу если они за день до работы напиваются,что знак крадут
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Ответ Alex
Мы как-то тоже знак спёрли) с ним в руках убегали от гайцов. Убежали, сейчас он у меня в гараже лежит. Правда зачем, непонятно))
На выезде в Пермь спёрли в самолёте спасательные жилеты)) Зачем???))))
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Ответ Alex
С бобр курва
Ja pierdolę!
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В трезвяке мы с корешом отдохнули весело😃
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С кем не бывало... Простить и понять.
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Какая же идиотская культура отмены (двойного наказания). Когда судьи таких матчей стали звездами, которые должны иметь идеальную репутацию? Или за сутки (даже за двое) они не справились бы с алкогольным отравлением?
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А что за знак-то был? Может это важно для истории... ))
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Видимо, Польский футбольный союз не нашел подтверждения обвинениям в адрес польских судей, а дорожный знак сам упал к ним в руки, после чего они понесли сдавать его в полицию, чтобы кто-то другой не украл его!
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90 дней отходняк а потом можно продолжить.
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Норм. Еще догнаться успеют
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Типичный выездной алкобас)
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В новостях сообщали , что их было трое ( что вполне логично) - что с ним? Как он?
Вот на что необходимо обратить внимание журналистов!
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Помню разношёрстной компанией отдыхали за городом, ближе к часу ночи пришёл пьяный чел, с треугольником в руках (на вопрос зачем тебе это и где ты взял…он промолчал и шатаясь ушел в дом) уже под утро все разбрелись спать и слышим, скрежет в одной из комнат, заходим а там тот чувак все что не удержал в себе этим треугольником как совком собирает….
Ну он так минуту помыкался и дальше лёг…
А утром был в изумлении почему перед кроватью лежит замазанный знак …. 😂
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Можно еще по одной)
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Ответ igls54
С чего это они так угорели? С горилки или с вискаря?
С зубровки
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Решили догнаться и спёрли знак для сдачи в металлолом ?
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я верно понял, что польские судьи должны были судить домашний матч "польского" Динамо дома же в Польше? пусть и на ВАРе, но тем не менее
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Ответ Spymeat
На выезде в Пермь спёрли в самолёте спасательные жилеты)) Зачем???))))
Ради острых ощущений, видимо)
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